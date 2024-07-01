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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈伯洋A片說　黃國昌提梁文傑、鄭文燦赴澳門：哪種會被中共掌握？

▲▼柯文哲 黃國昌 黃珊珊 晨會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委沈伯洋近日警告，對岸可以透過個人看過的A片內容來掌握人民政治立場，引發熱議。立院民眾黨團總召黃國昌1日反指陸委會副主委梁文傑、海基會董事長鄭文燦被招待去澳門花天酒地，民進黨卻恐嚇民眾不要上網看A片，質疑「哪個比較有可能被中共掌握到機敏資料？」

黃國昌1日中午接受網路節目「中午來開匯」專訪，主持人黃光芹提及，沈伯洋認為看A片也是屬於中國統戰的一環，加上之前梁文傑曾說媽祖、關公也是中國統戰工具，聽聞此番言論，黃國昌先是反問「誰說媽祖、關公是統戰工具？」隨後質疑「那他去澳門是不是被統戰？去澳門才更可能被人家詳細搜集到個資」。

黃國昌提及，民進黨喊「抗中保台」，結果卻被招待去澳門花天酒地，「一個在幹陸委會副主委（梁文傑），一個在幹海基會董事長（鄭文燦），然後恐嚇台灣人說『不要上網看A片』、『你的資料會被人知道』，奇怪，你們這對哥們跑去澳門幹這種事，就不怕被人家掌握？」

黃光芹在一旁提醒，要不要分一點時間討論沈伯洋？但黃國昌則直言「他根本沒有討論的價值」，並要觀眾冷靜去思考，被老共掌握的可能性，一個是民眾在自己房間裡面上網看成人限制級影片，一個是接受富商招待跑去澳門花天酒地，「這兩種型態，哪一個比較有可能被中共掌握到機敏資訊？」

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