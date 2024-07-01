陸媒「盯梢」政論節目？梁文傑：調查遇困難「會約談新華社記者」

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

媒體先前報導，有某一檔台灣的政論節目是在大陸《新華社》記者的「盯梢」下製播。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑7月1日坦言，行政調查目前有碰到困難，因為大家都否認，可能要看有沒有別的證據，之後也會約談《新華社》輪調來台的另名記者。

梁文傑在廣播節目《POP撞新聞》上提到，「盯梢」事件如果有，也是過去的事情，那位記者現在也已經離開台灣了，所以行政調查是追溯性的，「有碰到困難，因為大家都否認，要看其他單位有沒有別的證據。」

梁文傑指出，他們不排除可能有一些證據，但陸委會沒有找到所謂「爆料的資深媒體人」。

梁文傑強調，陸委會所能做的是行政調查，因為他們不是國安單位，也不是司法機關，只能就邀請單位、被邀請人，以及所謂被指稱的電視台之間的說法進行釐清，「至於其他單位要做怎樣的調查，就是看他們能做到怎樣。」

梁文傑說，大陸的《新華社》《央視》《人民日報》等幾乎所有的媒體，基本上都是「姓黨」的，所以去進行合作的話，都有可能觸及到《兩岸人民關係條例》之中，台灣不准跟大陸的黨政機構合作的條文。

由於被指涉進行「盯梢」的《新華社》記者已經返回大陸了，梁文傑也提到，之後會約談《新華社》輪調來台的另名記者。