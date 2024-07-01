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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

追鏡電視、綠能光電弊案　黃國昌：7／12正式提案成立調查委員會

▲▼柯文哲 黃國昌 黃珊珊 晨會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

國會改革法案上路，外界關注在野黨下一步動作，立院民眾黨團總召黃國昌6月28日曾預告，將在院會正式提案成立2個調查委員會，分別是要追查鏡電視案與綠能光電弊案。由於立院在總質詢結束後，還有7月12、16日共兩天院會，黃國昌1日進一步透露時間點，將於12日正式提案。

立法院此會期延會至7月16日。民眾黨團日前於6月28日記者會時宣布，目前已提名的NCC委員與考試委員名單，應盡快實質審查，但等到總質詢結束，只剩7月12日、16日兩次院會就要休會，但還有許多必須積極推進的改革法案要完成二、三讀，因此將於12日院會提議延會，加速審查。

不僅如此，黃國昌1日中午接受網路節目「中午來開匯」訪問時表示，除了人事同意權的案子以外，民眾黨團也會在12日正式提案，希望在院會下設調查委員會，主要處理的案子有兩個，其中一個是跟媒體改革有關，民眾黨目前推動修「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法」之外，還要把「NCC萬年委員」規定砍掉。

黃國昌提及，另還希望推動電視新聞台「三大透明原則」，這是去年選舉時就提出的政見，電視新聞台掌握這麼大的影響力，有3件事情要公開，包括股權結構、財報，以及接受補助，而民眾黨目前推的《衛廣法》修法，跟此案緊密相關的就是「鏡電視案」。

黃國昌說明，「鏡電視案」幾乎都有碰到上述3大原則，黨政黑手可以直接伸手到NCC裡面說「這是總統旨意，不是行政院長旨意」、「行政院長換人，那張執照還是要過」等，講話講得這麼囂張，發執照後也附加一堆限制，但卻也沒有在管，明顯違反當時發放執照的附款。

黃國昌稱，NCC於上一屆國會做行政調查，「我一開始不會把他稱為行政調查報告，（因為）那叫『NCC放水報告』。」黨政黑手介入、NCC刻意放水，這件事情一定要給大家一個交代。

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關鍵字：

民眾黨黃國昌立法院調查委員會

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