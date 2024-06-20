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9歲「重機神童」魂斷賽道！首參加國際賽　過彎摔車喪命

▲▼9歲「重機神童」首參加國際賽！過彎摔車慘死。（圖／翻攝自臉書、Instagram）

▲索馬斯基尼年僅9歲，被視為重機界的明日之星。（圖／翻攝自臉書、Instagram）

記者王佩翊／編譯

阿根廷年僅9歲的重機神童洛倫佐•索馬斯基尼（Lorenzo Somaschini）上周前往巴西參加人生首度的國際賽事，然而卻在第一次的自由練習賽發生摔車事故。由於傷勢嚴重，儘管索馬斯基尼隨即被送往醫院搶救，但是仍於17日離開人世。

根據《路透社》報導，9歲的索馬斯基尼被視為摩托車賽車界的明日之星，來自阿根廷中部城市羅薩里奧（Rosario）的他14日在巴西聖保羅參加少年盃的第一場自由練習賽。

巴西超級摩托車競賽（SuperBike Brasil）主辦單位指出，索馬斯基尼在聖保羅的英特拉哥斯賽道（Interlagos track）參加第一次自由練習賽時摔車。當時他疑似是在賽道最低速區的第8到10號彎，也就是Pinheirinho的出口處摔車。

▲▼9歲「重機神童」首參加國際賽！過彎摔車慘死。（圖／翻攝自臉書、Instagram）

▲索馬斯基尼在當地搶救後仍不治身亡。（圖／翻攝自臉書、Instagram）

索馬斯基尼的教練迪亞戈•皮爾盧吉（Diego Pierluigi）透露，當時他的速度為每小時25英里。索馬斯基尼摔車的速度很慢，但是頭部撞擊到頭盔的底部，導致顱底骨發炎。

在事故中受到重傷後，賽場內的急救人員隨即替索馬斯基尼進行處理，他也被緊急送往當地醫院接受治療。然而索馬斯基尼的病情在15日突然惡化，並被轉至另一間醫院，最終於17日離世。

巴西超級摩托車競賽在聲明中表示，「所有巴西超級摩托車競賽的團隊成員對此感到悲痛，並向洛倫佐的家人和朋友致以最真誠的慰問。」

索馬斯基尼被稱為重機神童，年僅9歲的他4月首度亮相於阿根廷的超級摩托車少年盃上，而他曾經向媒體透露，自己2歲起就喜歡摩托車，從小夢想參加世界摩托車錦標賽。

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