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總獎金88萬新增AI生成創作　「2024 桃園設計獎」啟動徵件

▲「2024 桃園設計獎」啟動徵件

▲候佳齡局長(右四)和出席「2024 桃園設計獎」徵件說明會的萬能科大、香港外籍生學子。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2024第六屆「桃園設計獎」競賽，參賽作品徵件即日起至9月13日止。市府青年局局長候佳齡18日表示，今年桃園設計獎競賽，總獎金歷年最高；為讓新銳設計師及設計系學生能對接市場，首度與璟都有愛社會福利慈善基金會合作，推出企業出題競賽項目，同時也新增「AI生成創作–桃園之美」，歡迎各界設計好手們報名參賽，勇奪金獎！

▲「2024 桃園設計獎」啟動徵件

▲璟都建設總經理吳明亮(左一)表示，璟都首度與青年局合作，推出企業出題競賽項目。（圖／記者楊淑媛攝）

侯佳齡局長說明，桃園市政府為扶植青年設計師、大專院校及高中職設計學系發展，自108年起開辦「桃園設計獎」競賽與展覽，今年已邁入第六屆，期望創造專屬青年設計師交流、思辨、討論、實作與分享的場域，持續推動設計產業的發展。

▲「2024 桃園設計獎」啟動徵件

▲2024第六屆「桃園設計獎」競賽，擴大舉辦。（圖／記者楊淑媛攝）

2024桃園設計獎競賽不僅提供豐厚的獎金和榮譽，同時也舉辦《設計主題對談》活動，邀請獲得國際大獎之知名設計師或大師級代表，進行對談並交流分享！後續活動將為得獎者提供展示平台，幫助其作品進一步推向市場。

璟都建設總經理吳明亮表示，璟都是在地建商，25年來深耕地方，並於97年成立璟都有愛慈善基金會迄今，除了關懷弱勢、做公益，並以「挺青年」為理念，為讓新銳設計師及設計系學生能對接市場，首度與青年局合作，推出企業出題競賽項目。

▲「2024 桃園設計獎」啟動徵件

▲吳介民老師說明「2024 桃園設計獎」徵件規則。（圖／記者楊淑媛攝）

台灣設計聯盟副理事長吳介民指出，桃園設計獎持續舉辦多年，累積強大的設計能量。今年競賽共分為三大組別：高中職組、新銳設計師組及企業出題組。學生組別包括應屆畢業生，參賽作品涵蓋平面設計、立體造型、數位影音、動漫桃園、視覺與商業設計、產品與工業設計、數位與多媒體設計、空間設計類、AI生成創作–桃園之美等多個類別，主要在展現桃園的自然美景、人文風情及科技創新。

為了緊跟時代潮流，今年特別新增了「AI生成創作–桃園之美」，鼓勵參賽者運用人工智慧技術，創造出獨具創意和智慧的作品。此外，今年主辦單位將針對2024桃園設計獎入圍參展作品製作數位典藏，將每一個參賽入圍作品用影像保存下來。

▲「2024 桃園設計獎」啟動徵件

2024第六屆「桃園設計獎」競賽，今年擴大辦理，總獎金提升至88萬元，也是歷年最高。此次競賽為參賽者提供了更多的激勵和支持，並展示其創作才能的平台。初選預計於9月27日至10月3日進行，入圍名單預計於10月9日公佈。最終決選及頒獎典禮預計於10月25日舉行，屆時將展出入圍作品，供公眾欣賞。

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