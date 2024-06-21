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南投製茶培茶研習競賽登場　青農+茶二代觀摩切磋手藝

▲南投縣政府開辦製茶及焙茶技術研習競賽。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府開辦製茶及焙茶技術研習競賽。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣茶葉以南投縣為最大產區，也是該縣最重要產業和經濟命脈，縣政府與南投縣凍頂茶業發展協會於20日合作辦理製茶技術及培茶技術研習競賽，共有80位年輕茶農或「茶二代」報名參加；縣長許淑華勉勵參賽青年們把握研習與比賽機會，透過學習與觀摩精進自己的製茶技術，並將製茶技術傳承下去，讓南投茶產業更蓬勃發展。

今年製茶技術研習競賽地點設在竹山鎮宏賓製茶所，上午開幕式後邀請茶及飲料作物改良場南部分場場長林儒鴻到場講解製茶技術，隨後發放新鮮茶菁讓參賽學員進行日光萎凋，下午則進行部分發酵茶的實物教學演練及沖泡茶葉講習等，晚間到今日上午由選手完成各項製茶工序，中午前完成茶樣提供評審評鑑。

▲南投縣政府開辦製茶及焙茶技術研習競賽。（圖／南投縣政府提供）

而培茶技術研習競賽地點則在鹿谷鄉茶改場南部分場，選手已於6月12日報到、領取茶菁後帶回自焙，6月19日繳交焙茶成品，今日則會與製茶技術組一併公佈前10名成績，並進行經驗分享與講評交流；30歲的名間鄉選手岳芷琳表示，自家也是製茶廠，很樂意參加各種製茶研習或競賽，可彼此觀摩、吸取經驗，也能有效地增進製茶技術，她認為參加製茶競賽很考驗每個茶師的臨場反應，因為對統一發下來的茶菁都不熟悉，只能靠經驗判斷，並依據當地的天氣、環境做應變。

▲南投縣政府開辦製茶及焙茶技術研習競賽。（圖／南投縣政府提供）

南投縣凍頂茶業發展協會理事長劉明俊表示，為延續年輕茶農對傳統凍頂烏龍茶之製茶技術與知識，承辦此次全縣性競賽，透過親自體驗，了解茶葉製作與評茶要領，藉此提升製茶技術，彼此相互觀摩學習及老師傅經驗傳承分享，提升製茶品質，展現凍頂茶特色，入選的茶農還有機會代表全縣參加由茶改場、農糧署所舉辦的全國性製茶技術競賽。

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