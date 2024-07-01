黃捷合體「新一代啦啦隊女神」　粉絲狂讚：電力太強了

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黃捷合體「啦啦隊女神一粒」　粉絲狂讚：電力太強了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／黃捷） 

▲黃捷和一粒合照。（圖／翻攝自Facebook／黃捷）

記者曾筠淇／綜合報導

為了宣導水域安全，教育部長鄭英耀跟高雄市長陳其邁一同出席參加宣導活動，活動也邀請台鋼雄鷹啦啦隊的一粒擔任活動大使。民進黨立委黃捷當天也有到場，她貼出自己和一粒的合照，吸引不少粉絲按讚並直呼「兩位都是美女」、「畫面太美了」。

教育部29日在高雄流行音樂中心宣導水域安全活動，邀請台鋼雄鷹啦啦隊的一粒擔任推廣大使。立委黃捷29日也在臉書貼出她和一粒的自拍合照，直呼「遇到台鋼女神一粒，暑假到了，邀大家來高雄看球玩水唷！」

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貼文一出，就吸引不少網友留言討論，「都是女神」、「兩位都好仙」、「台灣人的女兒，你真棒」、「畫面太美，不敢直視」、「一粒也是我們高雄的女兒」、「我愛高雄正妹」、「不一起跳保弟嗎」、「捷寶好可愛」、「電力太強了，美女」、「你是立院女神黃捷」、「賞心悅目啊，這照片」。

此外，一粒當天擔任推廣大使，陳其邁接受媒體訪問時，就說「今天是來看一粒的！」他同時也強調，高雄可以玩水的地方很多，但是「要玩水、水上活動，最重要是要保護自己」，務必做好安全防護，「你假如沒有按照規矩，按照SOP，按照應有的程序來做，風險都會很高」。

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