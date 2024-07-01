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陳其邁市府「卸任局長」另有重用！前進行政院　首要任務曝光

▲謝文斌成為行政院南部聯合服務中心的第三位副執行長 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲謝文斌成為行政院南部聯合服務中心的第三位副執行長 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府前教育局長謝文斌在6月21日被換下來，不過當時就已經傳出「另有重用」，現在他的新職已經確定，就是行政院南部聯合服務中心的第三位副執行長，首要任務就是要辦好8月的「南方領袖教育學院」。

行政院南部聯合服務中心發出新聞稿表示，謝文斌在6月28日就任第三位副執行長，並推崇他在高雄市政府任內3年多來致力推動雙語國際教育，多元化學習視野，亦向中央爭取更多學校軟硬體資源，推動及統合各項教育工作，學經歷十分豐富；未來期盼借用其過去在地方政府經驗，配合中央教育部宣導政策，從國小國中到大學及技職教育，串聯完整人才培育及訓練。

今年8月下旬，南服中心將由謝文斌督導辦理「南方領袖教育學院」，邀請8位相關部會首長至高雄向產官學社團宣講及溝通施政理念。謝文斌今年58歲，為國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系哲學博士。曾任高雄市政府教育局長，高雄市立高雄高級中學校長、前鎮高中校長，從國中教師執教，在小港國中、瑞祥高中擔任組長、主任等職務。

行政院南部聯合服務中心管轄包括高雄市、屏東縣及澎湖縣，現有1位執行長許乃文及2位副執行長陳文亮及陳慧玲，現在加入了謝文斌這個第三位副執行長，未來將配合南服中心設置任務，加強督導、協調及整合派駐南部地區之各部會機關，尤其是文化、教育、原民、客家等業務，提升為民服務品質。

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