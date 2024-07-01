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法國會首輪投票極右33%領先　馬克宏政治賭注慘輸

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎30日專電

法國國會選舉首輪投票今天登場，投票率可望破1978年來的紀錄。初步計算，極右翼得票率33.2%居首，左翼約為28.1%，執政黨僅21%為歷史性挫敗，法媒形容總統馬克宏「慘輸」。

本月稍早，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）中間派陣營在歐洲議會（European Parliament）選舉慘輸給極右翼政黨「國民聯盟」（RN）後，於9日宣布解散國會並提前選舉。

法國國會下議院國民議會（National Assembly）總計577個席次要改選，採兩輪投票制，第2輪將於7月7日舉行。

根據法國當地時間晚間8時的預估，國會選舉首輪投票率高達65.5%至69.7%之間，比2022年高了近20個百分點，也可望打破自1978年以來的紀錄。

極右翼國民聯盟與極左翼不屈法國（LFI）的開票中心都擠滿支持者，然而兩者心情卻大不同：前者歡呼吶喊，後者抱頭哀鳴。

世界報（Le Monde）報導，民調機構晚間10時30分的預測結果顯示，極右派國民聯盟與盟友以33.2%的得票率遙遙領先，左翼聯盟「新人民陣線」（NFP）得票率預估為28.1%，而執政黨陣營「同在」（Ensemble）則僅有21%。

在席次預估上，法國公眾意見機構（IFOP）指出，國民聯盟將獲得240到270個國民議會席次，左翼聯盟則會有180至200席，馬克宏所屬的陣營將有60到90席，傳統右派共和黨（LR）則可能只有30至50席。

換言之，若極右派氣勢持續，不僅能取得國民議會相對多數，甚至可能拿下國會絕對多數席次。

▲▼法國總統馬克宏與極右翼政黨國民聯盟（RN）名義領袖雷朋（Marine Le Pen）。（圖／路透）

▲馬克宏與極右翼政黨國民聯盟（RN）名義領袖雷朋（Marine Le Pen）。（圖／路透）

馬克宏選在歐洲議會選舉後極右派氣勢正旺時毅然決定解散國會，是一場政治豪賭。

如今首輪面臨歷史性挫敗，費加洛報（Le Figaro）形容為「即將結束的（國會）多數，在被淘汰邊緣」；十字報（La Croix）稱「馬克宏解散國會賭注慘輸」；迴聲報（Les Echos）則表示馬克宏「處境糟糕」。

首輪投票中獲得50%選票的候選人可直接當選，不需舉行第2輪投票。國民聯盟精神領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）首輪就在她的選區直接當選。

她今晚向媒體表示，「民主說話了…沒有模糊的投票，顯示了選民在7年糟糕與有害的執政後，渴望翻新頁的心願」，並呼籲選民於第2輪給予極右派在議會中的絕對多數。

國民聯盟黨魁巴德拉（Jordan Bardella）則呼籲支持者動員，為了「第五共和歷史上最具決定性的投票」。

首輪投票中獲得12.5%以上得票率的候選人都可進入第2輪，因此接下來許多選區都將呈現「三腳督」局面，部分則是兩黨決鬥的場景。

為了避免極右派獲得更多席次，不屈法國領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）向黨內同志喊話，要求若選區出現三腳督且得票率排名第3的候選人，主動放棄競選，集中票數「防堵國民聯盟」。

左派的社會黨（PS）第一書記弗和（Olivier Faure）今晚也在電視上警告，「自第二次世界大戰後，極右派首度可能治理國家」。

他呼籲黨內同志於第2輪投票中，「只要有極右派當選的風險」，就必須自行退選。執政聯盟「同在」做出同樣要求，一切為了打擊極右派國民聯盟。

然而也有候選人立即發聲明指出，將奮戰到底，不會自動退選，例如性別平等暨反歧視權理部長貝潔（Aurore Bergé），使得防堵極右翼的投票策略增添變數。

馬克宏今天傍晚向媒體表示，上升的投票率顯示法國人希望「澄清政治狀況，我們將服從他們的民主選擇」。面對國民議會，馬克宏呼籲第2輪有更民主、更具共和精神的大規模集結。

接下來無論各選區是三腳督或兩黨對決，都將極大程度影響法國政壇。這場重要的選舉恐將永遠改變法國政治樣貌，同時見證極右翼政黨的首次掌權

 
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