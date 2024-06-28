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快訊／36歲張元植墜崖身亡！最後身影曝光

會死人的運動！知名登山家張元植一語成讖…享年36歲　攀「白朗峰」最後身影曝

▲36歲的台灣知名職業登山家張元植。（圖／翻攝自Instagram／chang_yuanchih）

文／CTWANT

36歲的台灣知名職業登山家張元植，在當地時間27日上午於法國阿爾卑斯山脈，攀登「白朗峰」（Mont Blanc）群山地帶的其中1座山峰「南針峰」（Aiguille du Midi）北壁時意外墜落身亡。有網友也在臉書社團發文透露「各個登山界的大大們紛紛發表哀悼文」，如今張元植的最後身影也曝了光。

綜合France 3 Régionsici par France Bleu et France 3的報導，法國上薩瓦省（Haute-Savoie）白朗峰霞慕尼（Chamonix-mont-blanc）的國家憲兵高山分隊（PGHM）指出，張元植27日上午7時左右，因沒有綁上登山繩，又不小心打滑，因此從海拔3200多公尺的高處，墜落了250公尺。另1名陪同的33歲登山者表示「聽到了著地的聲音，但看不到人」，隨後PGHM的救難人員便發現了屍體。

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張元植過去才在2020年的報導中提到「我想說的是，登山是件會死人的運動」，沒想到如今卻一語成讖，令人不勝唏噓。有山友也在台灣時間今（28日）凌晨於臉書社團《靠北登山大小事》發文指出，「各個登山界的大大們紛紛發表哀悼文，是不是…」貼光曝光後隨即引發熱議，「6/27是個悲傷的日子」、「一路好走！上天堂繼續享受，各國的百岳之美」、「天啊我不敢相信⋯⋯」「感到震驚與遺憾！」

會死人的運動！知名登山家張元植一語成讖…享年36歲　攀「白朗峰」最後身影曝

▲張元植的最後身影。（圖／翻攝自Facebook／YaSung Chuang）

對此，有女網友也在昨（27日）上午目睹了張元植的最後身影，並在6時35分左右在臉書貼出照片稱：「巧遇台灣的登山隊，已經訓練好幾天了，今天準備攻頂白朗峰。」

據悉，阿爾卑斯山主峰白朗峰群山地帶才在當地時間25日驚傳重大山難事件，一組6名法國登山者在行進途中墜亡，遺體在26日已被尋獲。這也是阿爾卑斯山法國一側10年來傷亡最慘重的登山事故。沒想到如今又傳來張元植的噩耗。

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