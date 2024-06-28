【廣編】第23屆RICHARD MILLE公主拉力賽　1958年保時捷356贏得本屆冠軍

▲第23屆RICHARD MILLE公主拉力賽。

圖、文／RICHARD MILLE提供

第23屆RICHARD MILLE 公主拉力賽於5/25~5/30舉辦，參賽「公主」們踏上超過1,600公里的路線，由巴黎凡登廣場（Place Vendôme）出發，途經圖爾（Tours）、聖馬丹德雷（Saint-Martin-de-Ré）、貝納克和卡澤納克（Beynac-et-Cazénac）和卡爾卡松（Carcassonne）的公路，抵達位於安道爾（Principality of Andorra）的終點。

自1999年起，20多年來，這場優雅的女性限定在法國最美麗的道路上舉行，將對經典車和賽車運動擁有獨特熱情的傑出女性聚集在一起，RICHARD MILLE 身為賽事冠名贊助商，與公主拉力賽有著相同的前衛精神，對於提拔女性運動員不遺餘力，並始終傾力以女性視角設計製作女性腕錶。

RICHARD MILLE公主拉力賽是一項在開放的公路上舉行的比賽，參賽車輛需為1946年到1990年間製作的經典車。駕駛目標是要沿著預定路線跑完規定距 離，同時盡可能接近規定的平均速度，在每段路線中按照規定的時間抵達。因此，「賽車速度」並不是取勝標準。副駕駛領航員的角色也至關重要，她需要 依靠碼錶和規則表，在時間和路線上引導駕駛。這是真正的團隊合作，遠比單純與時間競賽更複雜，需要絕佳的時間管理能力。

公主們勇敢地穿越鄉村、大海、道路及山脈！最終由Stéphanie Brandys和Laure De Carrière駕駛的5號車，1958年保時捷356贏得本屆冠軍。