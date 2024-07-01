輕型飛機墜巴黎近郊高速公路　釀3人喪命

▲國際最新消息。（示意圖）



文／中央社

法國警方指出，一架輕型飛機今天下午墜毀於首都巴黎以東近郊的高速公路上，這起空難造成機上3人死亡。

法新社報導，不具名的警方消息人士表示，這架輕型飛機墜毀在巴黎近郊城鎮諾瓦謝勒（Noisiel）的A4高速公路（A4 motorway）路段，但沒有撞到任何車輛，該起空難似乎是因飛機撞上電線所致。

這位消息人士還說，空難現場周邊的A4高速公路雙向車道已經封閉。

當地媒體報導，事發的是一架小型觀光飛機，相關當局將調查空難原因。