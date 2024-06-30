健康餐何時崛起？他調Google搜尋「這年後爆增」　開啟大養生時代

▲近年來台灣健身風氣盛行，而健康餐店家更是越開越多。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

隨著健身養生風潮盛行，不少人都會選擇改買少油少鹽的健康餐。對此，有網友就發現，現在專賣健康餐的店家越來越多，就連超商也推出很多主打減醣、低卡高纖、高蛋白的食物，讓他不禁好奇，這股健身、吃健康餐的風氣「到底什麼時候開始的？」貼文一出，有專業網友也調出Google Trends 搜尋量解答了。

一名網友在Dcard發文表示，每天上班最困難的問題之一，就是「午餐吃什麼？」不過他最近在選擇午餐時，發現公司附近賣健康餐的店家越來越多，到小七也看到很多主打減醣、低卡高纖、高蛋白的食物，讓他也不小心入坑，買了一些嘗試，同時也好奇「健身、吃健康餐這個風氣，到底什麼時候開始的？」

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▲原PO好奇，吃健康餐風氣是從何時開始盛行？（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，馬上引發網友關注，紛紛認同表示「我現在健康餐吃習慣了，一般的便當反而都覺得太油了」、「現在健康餐真的很夯，公司附近傳統自助餐也會兼賣一點健康餐，還很搶手，稍微晚一點就買不到」、「真的，現在商辦附近也一堆人推餐車賣健康餐，而且說實在的水煮餐的烹調技能不用太高，主要是食材要好，創業門檻相對較低，所以才有更多人加入吧」、「小七Simple fit 系列都滿好吃的，晚上運動完會買一些補充蛋白質」。

其中，也有專業網友分析「其實就是台灣人以前吃得太不健康了，高油高鹹，這5、6年來才意識到這個問題」、「看了Google Trends 搜尋量增加在2020，感覺應該是疫情期間大家在家裡沒辦法運動，想說至少要吃健康一點吧」、「大概2015年前後吧，那個時候Youtuber開始崛起，很多健身網紅介紹各種重訓跟飲食知識」。

▼有網友調出Google Trends，發現從2020年後「健康餐」搜尋量開始爆增。（圖／翻攝自Dcard）