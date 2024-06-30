藍營貼「基隆東岸商場爭議」時間軸　批林右昌：透過罷免轉移焦點

▲民進黨祕書長林右昌。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

公民團體日前發起「拆樑行動」罷免基隆市長謝國樑，昨（29日）更宣布連署已達3萬6千份，跨過二階連署門檻。對此，國民黨整理「基隆東岸商場爭議」時間軸回應，謝國樑市長拿回基隆市產，卻遭民進黨秘書長林右昌介入，發起罷免，明顯要轉移自己「施政爛尾」的焦點。國民黨不會退縮，堅持用事實說服人民，更相信基隆市民眼睛是雪亮的，一定會站出來反罷免、挺基隆。

國民黨於臉書表示，請林右昌別透過罷免轉移焦點，「基隆東岸商場爭議」持續延燒，林右昌任內，無人保護基隆市民的權益，謝國樑市長出面拿回基隆市產，卻遭林右昌介入罷免，明顯就是要轉移施政爛尾的焦點。

國民黨貼出照片表示，面對罷免威脅，國民黨不會退縮，堅持用事實與理性來說服人民，「基隆東岸商場爭議」時間軸一次看！

▼國民黨整理「基隆東岸商場爭議」時間軸回應罷免行動。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨，點圖放大）

國民黨指出，2016年1月1日大日公司簽約OT契約，年限「五年」，委託範圍「僅地上一樓、和平廣場頂樓」。到了同年1月30日，短短一個月內，大日公司與NET馬上於1月31日簽訂租賃，約期有近「10年」，將地上樓層轉包NET，供其設計、興建、營運，遠超過大日公司與基隆市府的契約年限，令人懷疑大日公司到底是哪裡來的自信？

國民黨再指，2016年3月至5月，林右昌主持了「三次會議」，同意大日公司增建1到4樓，違背促參法規定，更改變了原本OT協議招標的範圍。令人感嘆於基隆市府如此「迅速」的效率，短短兩三個月就通過此一案子，看來林右昌對大日公司一案非常的「用心良苦」。

國民黨說，到了2018年2月更扯的來了，大日公司增建部分雖取得執照，但理論上需將增建後的建物產權，移轉給基隆市府，但是大日公司就此擺爛，就是遲遲不願辦理登記，林右昌「睜一隻眼閉一隻眼」，不向大日公司繼續施壓，基隆東岸商場形同大日的私產一般。

國民黨批評，直到2024年3月謝國樑市長上任之後，終於由市府方主動完成房屋登記，結束六年多以來，商場形同個人私產一般的狀態，成功拿回市府資產。不只是「東岸商場爭議」，林右昌主政基隆時更留下諸多「爛尾建設」，簡直喪權辱市，不將基隆市產當作一回事！

國民黨強調，如今民進黨更要透過發動罷免、煽動社會對立，遮掩自己施政品質的低落，相信基隆市民的眼睛是雪亮的，一定會一同站出來反罷免、挺基隆。

▼ 基隆東岸商場產權爭議，點燃謝國樑罷免案。（圖／記者郭世賢翻攝）