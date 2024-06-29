台鐵最快8月車票上加印QR Code掃描進站　背磁車票走入歷史時間曝

▲台鐵最快8月車票將加印QR Code掃描驗票乘車。（資料示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

日本東京首都圈8家鐵道公司規劃2026年廢止插入閘門的背磁式車票，改用掃描的QR Code新車票，台鐵公司也評估告別背磁式車票，最快8月先推QR Code車票雙軌試行，待採購新閘門明年底起陸續建置，及庫存背磁式車票使用告罄後，背磁車票將廢止走入歷史，全面改用QR Code新車票。

現行台鐵車票若透過超商取票，可掃描感應QR Code驗票，不過其他旅客除使用電子票證外，仍採用背磁式車票，未來台鐵車票將有重大變革，台鐵評估要告別背磁式車票，全面改採QR Code車票，進站搭車不需將背磁式車票插入閘門驗票，只需感應車票上QR Code，平均進站時間將快0.7秒，不過需搭配新一代閘門系統，未全面完成建置前，台鐵將分階段實施，初期將採雙軌式試行。

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台鐵公司表示，現行票務系統和出票機已經使用多年，目前已規劃採購下一代新閘門，屆時全面完成建置後，通過閘門驗票不會再用背磁式車票，研擬分階段推動，初期採雙軌制，最快8月可在現行背磁式車票印上QR Code，試行QR Code車票驗票通過閘門乘車。

台鐵公司指出，新一代閘門採購已在推動中，若今年8月或9月順利決標，明年底可望陸續推動各站建置新一代閘門，不過由於背磁式車票仍有一定庫存量，待背磁式車票庫存告罄後將走入歷史，全面正式啟用QR Code車票掃描搭車。