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台灣3G網路「明天全面關閉」！53萬戶受影響　快檢查手機避免斷訊

行動上網,手機上網（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲台灣3G網路將於6月30日全面關閉，影響用戶高達53萬戶。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

文／中央社

台灣3G網路將在6月30日關閉，統計可能受影響用戶達53萬戶。NCC提醒民眾盡快確認目前使用的手機與SIM卡，是否支援4G語音（VoLTE）功能，以確保通訊權益，否則可能無法撥打緊急電話110等。

響應政府節能減碳政策，3大電信業者宣布今年6月30日關閉3G網路，國家通訊傳播委員會（NCC）3月開始審議電信業者用戶權益保障方案，督促業者加強宣導、提出替換手機方案等，電信業也成立關閉3G網路緊急應變小組因應。

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NCC表示，電信業關閉3G網路後，一來可減少電力消耗達到節能減碳效果，估計台灣關閉3G網路全年可節省超過2.8億度電，並減少約14萬2000噸碳排放量，二來可以少維運一套網路、提升網路穩定度。

NCC說，關閉3G網路後，可能影響少數舊款手機和某些不支持VoLTE功能的手機，導致無法撥打110、119、112等緊急電話，或使用數據服務。

VoLTE功能是一種網路傳輸技術，跟傳統語音技術相比，VoLTE具備較清晰的語音品質、通話時不會影響上網速度與節省手機電量等優點。

根據3大電信5月統計，可能受到3G關閉影響的用戶數有53萬戶。NCC提醒民眾盡快進行手機體檢，確認手機與SIM卡是否支援VoLTE功能，也要開啟手機的VoLTE設定。

NCC說，民眾可以前往電信門市或撥打客服專線，了解SIM卡是否支援VoLTE功能，也可以透過3大電信官網查詢，了解手機型號是否支援VoLTE功能，若款式太過老舊，也得更換手機，目前電信業者也提出多元換機方案，提供民眾選擇。

因目前市售4G、5G手機皆支援VoLTE，業界評估多數用戶不受影響。根據3大電信業者官網資料，蘋果（Apple）手機在iPhone 6之後，HTC手機在10、U Ultra後，三星（Samsung）手機在Galaxy Note8後，Sony手機在Xperia Z5後等，軟體只要在一定版本以上，手機都具有VoLTE功能。

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