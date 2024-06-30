辯論災難表現讓民主黨陷恐慌　美媒關注吉兒是否能「勸退」拜登

▲民主內部人士期盼，吉兒能夠勸拜登退選。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統大選首場辯論於當地時間27日落幕，然而現任總統拜登的災難表現卻令民主黨內憂心忡忡。拜登在辯論結束後，也意識到自己的表現慌亂、甚至語無倫次，他望向結縭47年的妻子吉兒（Jill Biden）。如今，民主黨內傳出希望拜登能夠退選的聲浪，部分人士甚至期盼吉兒能夠擔任勸退拜登的關鍵角色。

根據美媒《紐約時報》，吉兒與拜登結婚超過47年，在這將近半世紀的時間內，她支持枕邊人在政治生涯中所做出的重要決定，儘管她表態不願意涉足政壇，但卻曾和拜登共同懷抱夢想，堅信拜登有一天會入主白宮，然而如今面臨拜登在辯論會上的災難表現，她卻也看在眼裡。

報導指出，拜登在辯論結束後的24個小時以內，身為拜登數十年配偶的吉兒簡直面臨身心靈的極大考驗，在這場煎熬當中，她被外界視為能夠勸拜登退選的關鍵人物，因為若要拜登深思熟慮後做出退選決定、讓更年輕的候選人能夠代替自己出線，除了拜登本人能夠說服自己做出決定以外，就只有吉兒能夠扛下重責大任。

自從拜登結束辯論後，民主黨內部支持群眾和後援金主皆陷入恐慌狀態，所有人都在尋求該如何才能接洽吉兒、要求吉兒能夠勸拜登退選。

拜登最大的後援金主律師摩根（John Morgan）表示，「吉兒是最後、也是最重要的聲音，她了解拜登、也非常熱情愛著拜登。她也深知，大多數重大決定都是由她和拜登的妹妹薇樂莉（Valerie Owens）所決定。」

然而，自從辯論結束後，吉兒卻依舊在背後深深支持拜登所做的決定，即便拜登的表現不盡理想，她仍對拜登喊話，「喬（Joe），你給我聽著！我們不會讓這90分鐘的表現，來定義你擔任總統的4年。」

辯論結束14個小時後，拜登出席北卡羅萊納州的競選集會，公開承認道，「我知道我不再是年輕人，我的行動不在像以前一樣容易，辯論起來也不如從前。但是，我知道如何說實話、懂得如何明辨是非。」

美媒《華盛頓郵報》則是指出，儘管拜登因為年齡、身體健康狀況而不再是和挑戰連任，但拜登的妻子吉兒仍在拜登背後力挺。該報舉過去總統參選時退選的前例，1968年3月詹森（Lyndon Johnson）放棄競選連任，即是因為妻子擔憂其健康狀況而說服他退選。