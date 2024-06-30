　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

達成協議！川普一旦入主白宮　傳妻子考慮不當「全天候」第一夫人

▲▼川普與梅蘭妮亞。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與梅蘭妮亞。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統大選首場辯論於當地時間27日展開，現任總統兼民主黨候選人拜登呆滯的神情與不如預期的表現令外界擔憂，至於前總統兼共和黨候選人川普則是氣勢大漲。如今，外界也預測到近來川普的妻子梅蘭妮亞接連缺席許多重要競選活動，外傳她已與川普達成協議，未來將不會全天候當第一夫人。

根據外媒Page Six，自從辯論結束以後，外界部分意見認為川普有可能當選下屆總統，然而川普方面一名熟知內情的消息人士透露，假設川普真的再度當選下一屆總統，則川普的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）可能不會擔任「全天候」（24/7）的第一夫人。

該名消息人士表示，「梅蘭妮亞已經與她的丈夫（川普）達成協議，假設川普再度勝選，則她將不會全天候（24/7）擔任第一夫人！」

外界猜測，梅蘭妮亞缺席今年川普的各種競選活動，甚至與川普達成協議，未來將不會「全天候」擔任第一夫人職務，可能和她與川普之間的小兒子巴倫（Barron Trump）有關，因為18歲的巴倫預計將預計今年秋季進入紐約大學就讀。據悉，巴倫高中畢業典禮，川普與梅蘭妮雅都有出席。

先前有報導指出，巴倫正在煩惱該就讀哪一間大學，川普透露巴倫所填寫的志願皆有錄取，後來又有內部消息人士透露，巴倫可能會前往紐約大學就讀。該名內部消息人士表示，「梅蘭妮亞是一名親力親為的母親，她已經計畫每個月（甚至儘可能每一周）都能夠在紐約度過一段時間。」

該名消息人士提到，一旦未來巴倫的父親川普再度當選總統，則身為總統之子的他勢必得需要一段時間適應大學生活，「巴倫以前從未完全獨立過，他既是一名大學生、又是共和黨總統候選人之子，一旦未來前往民主黨佔多數的城市求學，則將為巴倫帶來額外的壓力，梅蘭妮亞擔憂巴倫會因為父親而獲得更多關注。」

熟知川普家族的消息人士稱，「梅蘭妮亞是一位保護欲極強的母親，她甚至拒絕了讓巴倫擔任佛羅里達州共和黨代表的提議。梅蘭妮亞在紐約和川普大廈感到安全，而且這裡是巴倫的家，這就是為何她會希望巴倫能夠在紐約求學。」

該消息人士也透露，「至於川普則相信梅蘭妮亞的選擇，認為這是合適的，堅信梅蘭妮亞會好好撫養他們的兒子。」

ET快訊
快訊／大谷再炸裂！6月狂掃11轟　本季第26轟出爐
他英文名同「陳柏惟」！赴港遭扣帶到小房間　本尊：我很抱歉
15歲弟弟得淋病　忍不住無套又一發「沒戴比較爽」
南韓女實況主林家花園中暑昏倒　臉色痛苦「蹲路邊崩潰」畫面曝光
發現「胎便」未及時剖腹…新生兒亡判賠1400萬　名醫怒：真的
順子唱〈回家〉評價翻車！收音挨轟爛到炸…網：聽完差點回老家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

達成協議！川普一旦入主白宮　傳妻子考慮不當「全天候」第一夫人

肯亞民眾抗議加稅闖國會　人權觀察：至少30死

俄空襲至少釀12死含2兒童　澤倫斯基籲加速交付武器

男襲以色列大使館遭擊斃　塞爾維亞總統稱是恐攻

英女獄警揪囚犯做愛「還拍性愛片」！身分被挖出　竟是情色網紅

住家被巨型帳篷包覆「掛死亡標記」！旅美作家曝噩夢：最痛苦的2周

8歲女遭獨留車內「口吐白沫熱死」　媽媽被逮捕喊：我有開冷氣

慈濟日本發放能登半島震災見舞金　看見善與愛的關懷情

菲律賓女市長遭疑是中國間諜！調查局再曝新證據：2003年才入境

美A片男星被捕！家藏海量「兒童性虐片」還上網散布　嬰兒也受害

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

《玩很大》Eason暴衝「猛撞上玻璃」　全場爆笑：演藝事業最高峰XD

MC HotDog熱狗得獎　喊話女兒:把拔要喝到早上!

金曲獎最搶戲：麥克風　「住越高越矮」黃宣蹲馬步

Marz23牽混血辣妻「傲人身材全現」　讚兒子超乖「下秒想抓麥克風XD」

孕妻失控爆哭表達愛　尪耐心聽＋寵溺拭淚

達成協議！川普一旦入主白宮　傳妻子考慮不當「全天候」第一夫人

肯亞民眾抗議加稅闖國會　人權觀察：至少30死

俄空襲至少釀12死含2兒童　澤倫斯基籲加速交付武器

男襲以色列大使館遭擊斃　塞爾維亞總統稱是恐攻

英女獄警揪囚犯做愛「還拍性愛片」！身分被挖出　竟是情色網紅

住家被巨型帳篷包覆「掛死亡標記」！旅美作家曝噩夢：最痛苦的2周

8歲女遭獨留車內「口吐白沫熱死」　媽媽被逮捕喊：我有開冷氣

慈濟日本發放能登半島震災見舞金　看見善與愛的關懷情

菲律賓女市長遭疑是中國間諜！調查局再曝新證據：2003年才入境

美A片男星被捕！家藏海量「兒童性虐片」還上網散布　嬰兒也受害

嘉義縣環保志工群英會　團隊士氣、活力及凝聚向心力年度盛會

嘉義縣AI+無人機24小時監控　強化管制露天燃燒

嘉義市星光饗宴路跑　完賽品嘗總鋪師經典菜色

《咒術迴戰》快閃店巡迴最大場！400公分「伏魔御廚子」高雄亮相

勇士3巨頭即將解體！湯普森心已冷　美媒：灣區願先簽後換

桃園中壢區大雷雨近3000戶停電　台電：高壓線路故障

快訊／大谷再炸裂！6月狂掃11轟　本季第26轟出爐

土星逆行來了！　3星座當心

達成協議！川普一旦入主白宮　傳妻子考慮不當「全天候」第一夫人

游泳耳朵進水別用棉花棒掏！恐害發炎　醫教2招解決

鄰居家傳槍響！他好奇查看　巴西男「瞬間爆頭」慘死陽台

國際熱門新聞

聖母峰冰雪融了「屍體露出來」

住家被巨型帳篷包覆　旅美作家曝噩夢

女獄警揪囚犯性愛還拍片！身分被挖出

波音737 Max載200人　17秒驟降610公尺

8歲女遭獨留車內　口吐白沫熱死

日本人氣拉麵店「禁客人戴耳機」！老闆開轟

韓性感女優輕生！曾拍「尺度極高」性愛影片

男襲以色列大使館遭擊斃　塞爾維亞總統稱是恐攻

A片男星家藏「兒童色情片」被捕　嬰兒也受害

菲律賓女市長遭疑是中國間諜　2003年才入境

93歲股神巴菲特遺產安排曝光！

山脊又塞爆！聖母峰攻頂季5死3失蹤

女大膽挑戰「超高速滑水道」　差點被灌腸

吃「世界最好吃泡麵」山頂卻被弄禿了

更多熱門

相關新聞

美國乳牛場爆發H5N1！高溫殺菌仍檢測到病毒

美國乳牛場爆發H5N1！高溫殺菌仍檢測到病毒

美國乳牛場近期爆發H5N1禽流感疫情，2024年6月美國國家過敏和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases, 簡稱NIAID）於國際頂級期刊《新英格蘭醫學雜誌（The New England Journal of Medicine）》上發布最新研究。

A片男星家藏「兒童色情片」被捕　嬰兒也受害

A片男星家藏「兒童色情片」被捕　嬰兒也受害

「辯論夜翻車難免」　歐巴馬籲選民投誠實的人

「辯論夜翻車難免」　歐巴馬籲選民投誠實的人

辯論失常後出席造勢　拜登超有活力判若兩人

辯論失常後出席造勢　拜登超有活力判若兩人

她爽飛峇里島「偷請病假」！糗和主管搭同班機

她爽飛峇里島「偷請病假」！糗和主管搭同班機

關鍵字：

北美要聞川普梅蘭妮亞美國總統大選共和黨巴倫

讀者迴響

熱門新聞

新生兒死亡判賠1400萬　名醫怒：太扯

即／《大熱門》高中正妹車禍離世！

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸

巴奈提天安門　中國網友：金曲獎玩完了

熱狗「鬼新娘」開場真出事！Lulu急道歉

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

女師台東開民宿　房間被丈夫用來偷吃小三

15歲弟弟得淋病　忍不住無套又一發「沒戴比較爽」

外傳跟劉寶傑鬧翻　吳子嘉解釋

陸歌手得獎「代領人僅說6字就下台」！魏如萱尷尬了

唱〈蘑菇濃湯〉為何被炎上？青峰曾怒吐封殺原因

童子賢被總統府切割！新職9天不保？　她：該請辭

【金曲獎2024】金曲35完整得獎名單

巴奈得獎感言消失官網惹議！

聖母峰冰雪融了「屍體露出來」

更多

最夯影音

更多

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面