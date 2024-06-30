達成協議！川普一旦入主白宮　傳妻子考慮不當「全天候」第一夫人

▲川普與梅蘭妮亞。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統大選首場辯論於當地時間27日展開，現任總統兼民主黨候選人拜登呆滯的神情與不如預期的表現令外界擔憂，至於前總統兼共和黨候選人川普則是氣勢大漲。如今，外界也預測到近來川普的妻子梅蘭妮亞接連缺席許多重要競選活動，外傳她已與川普達成協議，未來將不會全天候當第一夫人。

根據外媒Page Six，自從辯論結束以後，外界部分意見認為川普有可能當選下屆總統，然而川普方面一名熟知內情的消息人士透露，假設川普真的再度當選下一屆總統，則川普的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）可能不會擔任「全天候」（24/7）的第一夫人。

該名消息人士表示，「梅蘭妮亞已經與她的丈夫（川普）達成協議，假設川普再度勝選，則她將不會全天候（24/7）擔任第一夫人！」

外界猜測，梅蘭妮亞缺席今年川普的各種競選活動，甚至與川普達成協議，未來將不會「全天候」擔任第一夫人職務，可能和她與川普之間的小兒子巴倫（Barron Trump）有關，因為18歲的巴倫預計將預計今年秋季進入紐約大學就讀。據悉，巴倫高中畢業典禮，川普與梅蘭妮雅都有出席。

先前有報導指出，巴倫正在煩惱該就讀哪一間大學，川普透露巴倫所填寫的志願皆有錄取，後來又有內部消息人士透露，巴倫可能會前往紐約大學就讀。該名內部消息人士表示，「梅蘭妮亞是一名親力親為的母親，她已經計畫每個月（甚至儘可能每一周）都能夠在紐約度過一段時間。」

該名消息人士提到，一旦未來巴倫的父親川普再度當選總統，則身為總統之子的他勢必得需要一段時間適應大學生活，「巴倫以前從未完全獨立過，他既是一名大學生、又是共和黨總統候選人之子，一旦未來前往民主黨佔多數的城市求學，則將為巴倫帶來額外的壓力，梅蘭妮亞擔憂巴倫會因為父親而獲得更多關注。」

熟知川普家族的消息人士稱，「梅蘭妮亞是一位保護欲極強的母親，她甚至拒絕了讓巴倫擔任佛羅里達州共和黨代表的提議。梅蘭妮亞在紐約和川普大廈感到安全，而且這裡是巴倫的家，這就是為何她會希望巴倫能夠在紐約求學。」

該消息人士也透露，「至於川普則相信梅蘭妮亞的選擇，認為這是合適的，堅信梅蘭妮亞會好好撫養他們的兒子。」