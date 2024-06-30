美媒爆「拜登和家人討論是否退選」！　辯論癡呆表現成最後稻草

▲拜登在首場辯論會中表現失利，引發退選傳聞。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統大選27日舉行候選人電視辯論會，然而現任總統拜登的表現卻嚴重失利，不僅引來共和黨群嘲，更引發民主黨內部擔憂，對於是否撤換人選的傳言也甚囂塵上。拜登預計30日將和夫人吉兒一起與子孫團聚，美國媒體稱，他將趁此機會與家人「慎重討論」是否要繼續爭取連任，或是乾脆退選。

根據NBC NEWS報導，儘管拜登在電視辯論會的表現差強人意，但前總統歐巴馬與柯林頓都公開表示支持。而有內部知情人士透露，包含裴洛西在內的多名民主黨資深人士雖然也都公開表達支持，但其實私下對於拜登的能力仍感到憂慮。

拜登預計30日將度過「家庭時光」，據悉，拜登這次的旅行早在辯論會前就已計劃好，他和第一夫人吉兒29日晚間出發，並與子孫會面。而他預計也將在此與家人認真商討是否繼續參選。

▲拜登辯論會隔天在北卡造勢，試圖挽救民心。（圖／達志影像／美聯社）

一位不願透露姓名的民主黨眾議員表示，他認為拜登應該退選，而在28日眾議院投票期間，有至少3名同事向他表達同樣觀點。

儘管在辯論會後，拜登曾於北卡羅來納州的競選活動上發表鼓舞人心的談話。但有消息人士稱，拜登對自己在辯論會的表現感到尷尬，因為他痛苦地意識到，自己在辯論會中眼睛凝視遠方、張大嘴巴、無法回應、語無倫次的畫面，將會長久留存，讓他缺乏信心，並感到羞辱。

民主黨高層則普遍認為應該給拜登及其家人空間來決定下一步行動。他們相信，唯有拜登親自與家人討論後，才能決定繼續參選或是提前退選。不過也有內部人士透露，夫人吉兒的意見對拜登本人極為重要，同時也是對他有最終影響力的人，如果吉兒決定改變路線，那拜登也會選擇退出。