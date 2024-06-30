　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

60%美國人希望「換下拜登」　3劇本曝光！上次陣前換將已70多年

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲拜登已承認辯論表現不好。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登在美東27日晚間的辯論表現令民主黨人失望，根據晨間諮詢公司（Morning Consult）28日發布的民調，多達60%的選民希望換掉拜登。紐約時報社論已經公開呼籲拜登放棄競選連任，如今有學者分析可能的3大「撤換拜登」未來走向，但過程恐怕將非常混亂，且距離民主黨上一次陣前換將，早已是70多年前的1952年。

撤換拜登聲浪高

根據美國新聞網站Axios的民調數據，57%觀看這場辯論會的受訪者認為拜登的表現輸給共和黨籍前總統川普，多達60%的選民認為拜登「當然」（definitely）或「也許」（probably）應該被換掉，由其他出線擔任民主黨籍候選人迎戰川普。

這份民調總計有2068名受訪者給出答覆，有45%表態支持拜登、44%力挺川普，這意味著儘管拜登這次的表現令民主黨人失望，但並沒有立即輸給川普。且在民主黨選民之中，21%認為拜登絕對不應該被取代，有20%的人覺得拜登可能不會被取代。民調誤差範圍為正負2個百分點。

▲▼ 美國總統大選首場辯論，拜登PK川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲民調數據顯示，有45%表態支持拜登，44%力挺川普。（圖／達志影像／美聯社）

換拜登3大劇本　可能人選曝光

智庫布魯金斯學會資深研究員卡瑪克（Elaine Kamarck）接受路透採訪時指出，民主黨其實並沒有所謂的B計畫，在今年黨內爭取競選提名時，拜登幾乎沒有對手，如今若是走上換人這條路，過程將會是毀亂的。

民主黨全國代表大會預計8月19日至22日登場，這是民主黨提名美國總統與副總統人選所舉行的代表大會。目前距離全代會大約1個半月的時間，拜登屆時才會被正式提名，換句話說，現在還有時間做出改變。

卡瑪克說明，民主黨接下來可能面臨3種走向。第一，拜登在正式提名之前退選；第二，拜登將受到其他人的挑戰；第三，在8月全代會之後宣布退出，由民主黨全國委員會挑出新人選迎戰川普。只不過這很大程度上取決於拜登，且拜登至今並未表現出退選跡象，也沒有人公開發出挑戰。

▲▼美國總統拜登抵達亞特蘭大。（圖／達志影像／美聯社）

▲目前距離全代會大約1個半月的時間，拜登屆時才會被正式提名。（圖／達志影像／美聯社）

至於可能由誰出馬取代拜登？卡瑪克認為，副總統賀錦麗幾乎肯定是第一首選，但她本身的民調數據並不理想，加州州長紐松（Gavin Newsom）、密西根州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）、肯塔基州長貝希爾（Andy Beshear）與伊利諾州州長普里茨克（J.B. Pritzker）也都被認為是可能人選，但他們都支持拜登。

卡瑪克也說，民主黨可能出現多名重量級人物公開競爭的局面，候選人必須獲得600名代表的簽名才能獲得提名，若無人獲得多數，那將會有個「討價還價會議」（Brokered Convention，即「黨代表再投票大會」）進行表決，可能要經過多輪投票才能產生獲得多數的提名人。民主黨上一次舉行討價還價會議是在1952年，至今超過70年。

►拜登認了「辯論表現不好」　但仍堅持選到底：我會擊敗川普
►「辯論夜翻車難免」歐巴馬發聲力挺拜登　籲選民：投給誠實的人
►達成協議！川普一旦入主白宮　傳妻子考慮不當「全天候」第一夫人

ET快訊
快訊／全台「最富里」出爐　平均所得461.1萬破紀錄
每周消費2萬元　黑卡會員怒「肉品、海鮮變貴」：不如去其他賣場
獨／新版鮮乳標章上路！新增「台灣鮮乳」　舊版流通至今天
石晉華車禍現場曝！　送醫不治享壽60歲
傳染非常快速「全家得」　台大醫：3情況戴口罩
土星逆行來了！　3星座當心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

辯論災難表現讓民主黨陷恐慌　美媒關注吉兒是否能「勸退」拜登

美媒爆「拜登和家人討論是否退選」！　辯論癡呆表現成最後稻草

60%美國人希望「換下拜登」　3劇本曝光！上次陣前換將已70多年

奈及利亞連環爆！女炸彈客「揹嬰兒」引爆婚禮、醫院　18死上百傷

印尼火山一天噴發2次！　火山物質狂竄900公尺天際

達成協議！川普一旦入主白宮　傳妻子考慮不當「全天候」第一夫人

肯亞民眾抗議加稅闖國會　人權觀察：至少30死

俄空襲至少釀12死含2兒童　澤倫斯基籲加速交付武器

男襲以色列大使館遭擊斃　塞爾維亞總統稱是恐攻

英女獄警揪囚犯做愛「還拍性愛片」！身分被挖出　竟是情色網紅

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

MC HotDog熱狗得獎　喊話女兒:把拔要喝到早上!

《玩很大》Eason暴衝「猛撞上玻璃」　全場爆笑：演藝事業最高峰XD

金曲獎最搶戲：麥克風　「住越高越矮」黃宣蹲馬步

Marz23牽混血辣妻「傲人身材全現」　讚兒子超乖「下秒想抓麥克風XD」

孕妻失控爆哭表達愛　尪耐心聽＋寵溺拭淚

辯論災難表現讓民主黨陷恐慌　美媒關注吉兒是否能「勸退」拜登

美媒爆「拜登和家人討論是否退選」！　辯論癡呆表現成最後稻草

60%美國人希望「換下拜登」　3劇本曝光！上次陣前換將已70多年

奈及利亞連環爆！女炸彈客「揹嬰兒」引爆婚禮、醫院　18死上百傷

印尼火山一天噴發2次！　火山物質狂竄900公尺天際

達成協議！川普一旦入主白宮　傳妻子考慮不當「全天候」第一夫人

肯亞民眾抗議加稅闖國會　人權觀察：至少30死

俄空襲至少釀12死含2兒童　澤倫斯基籲加速交付武器

男襲以色列大使館遭擊斃　塞爾維亞總統稱是恐攻

英女獄警揪囚犯做愛「還拍性愛片」！身分被挖出　竟是情色網紅

快訊／全台「最富里」五連霸　竹市關新里平均所得461.1萬破紀錄

八里「穗花棋盤腳」粉嫩綻放！美到7月底　北部賞花點一次看

嘉縣府攜手外貿協會外銷無人機供應鏈　雙方簽署合作備忘錄

罷免童子瑋反制「拆樑」？　朱立倫：民進黨讓許多基隆市民憤慨

美國擬50億軍援烏克蘭　含鷹式飛彈、155毫米砲彈

辯論災難表現讓民主黨陷恐慌　美媒關注吉兒是否能「勸退」拜登

金融三業前5月稅前賺4839億　刷史上同期新高

沈伯洋自爆遭「冒用身分」　王鴻薇酸：不讓人調查是有難言之隱？

又一個韓星愛牌登台！可愛小逗點高人氣　Jennie、金秀賢同款買得到

疑忘拉手剎車！阿里山遊覽車下滑撞傷母女　媽媽右腳骨折送醫

鄰居家傳槍響！他好奇查看　巴西男「瞬間爆頭」慘死陽台

國際熱門新聞

聖母峰冰雪融了「屍體露出來」

住家被巨型帳篷包覆　旅美作家曝噩夢

女獄警揪囚犯性愛還拍片！身分被挖出

波音737 Max載200人　17秒驟降610公尺

8歲女遭獨留車內　口吐白沫熱死

若川普當選　妻考慮不當「全天候」第一夫人

日本人氣拉麵店「禁客人戴耳機」！老闆開轟

男襲以色列大使館遭擊斃　塞爾維亞總統稱是恐攻

韓性感女優輕生！曾拍「尺度極高」性愛影片

93歲股神巴菲特遺產安排曝光！

菲律賓女市長遭疑是中國間諜　2003年才入境

A片男星家藏「兒童色情片」被捕　嬰兒也受害

俄空襲12死含2童　澤倫斯基籲加速交付武器

山脊又塞爆！聖母峰攻頂季5死3失蹤

更多熱門

相關新聞

美媒爆「拜登擬和家人討論是否退選」！

美媒爆「拜登擬和家人討論是否退選」！

美國總統大選27日舉行候選人電視辯論會，然而現任總統拜登的表現卻嚴重失利，不僅引來共和黨群嘲，更引發民主黨內部擔憂，對於是否撤換人選的傳言也甚囂塵上。拜登預計30日將和夫人吉兒一起與子孫團聚，美國媒體稱，他將趁此機會與家人「慎重討論」是否要繼續爭取連任，或是乾脆退選。

若川普當選　妻考慮不當「全天候」第一夫人

若川普當選　妻考慮不當「全天候」第一夫人

A片男星家藏「兒童色情片」被捕　嬰兒也受害

A片男星家藏「兒童色情片」被捕　嬰兒也受害

「辯論夜翻車難免」　歐巴馬籲選民投誠實的人

「辯論夜翻車難免」　歐巴馬籲選民投誠實的人

辯論失常後出席造勢　拜登超有活力判若兩人

辯論失常後出席造勢　拜登超有活力判若兩人

關鍵字：

2024美國總統大選拜登民主黨北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

新生兒死亡判賠1400萬　名醫怒：太扯

15歲弟弟得淋病　忍不住無套又一發「沒戴比較爽」

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸

即／《大熱門》高中正妹車禍離世！

女師台東開民宿　房間被丈夫用來偷吃小三

外傳跟劉寶傑鬧翻　吳子嘉解釋

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

巴奈提天安門　中國網友：金曲獎玩完了

熱狗「鬼新娘」開場真出事！Lulu急道歉

陸歌手得獎「代領人僅說8字就下台」！魏如萱尷尬了

童子賢被總統府切割！新職9天不保？　她：該請辭

唱〈蘑菇濃湯〉為何被炎上？青峰曾怒吐封殺原因

糖尿病患者「戒2款食物」成功好轉　免打胰島素

桃園阿嬤電動代步車秒變「貪吃蛇」！

台灣海峽達30度！　「熱到發燙」一片紅海溫圖曝

更多

最夯影音

更多

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面