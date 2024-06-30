60%美國人希望「換下拜登」　3劇本曝光！上次陣前換將已70多年

▲拜登已承認辯論表現不好。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登在美東27日晚間的辯論表現令民主黨人失望，根據晨間諮詢公司（Morning Consult）28日發布的民調，多達60%的選民希望換掉拜登。紐約時報社論已經公開呼籲拜登放棄競選連任，如今有學者分析可能的3大「撤換拜登」未來走向，但過程恐怕將非常混亂，且距離民主黨上一次陣前換將，早已是70多年前的1952年。

撤換拜登聲浪高

根據美國新聞網站Axios的民調數據，57%觀看這場辯論會的受訪者認為拜登的表現輸給共和黨籍前總統川普，多達60%的選民認為拜登「當然」（definitely）或「也許」（probably）應該被換掉，由其他出線擔任民主黨籍候選人迎戰川普。

這份民調總計有2068名受訪者給出答覆，有45%表態支持拜登、44%力挺川普，這意味著儘管拜登這次的表現令民主黨人失望，但並沒有立即輸給川普。且在民主黨選民之中，21%認為拜登絕對不應該被取代，有20%的人覺得拜登可能不會被取代。民調誤差範圍為正負2個百分點。

▲民調數據顯示，有45%表態支持拜登，44%力挺川普。（圖／達志影像／美聯社）

換拜登3大劇本 可能人選曝光

智庫布魯金斯學會資深研究員卡瑪克（Elaine Kamarck）接受路透採訪時指出，民主黨其實並沒有所謂的B計畫，在今年黨內爭取競選提名時，拜登幾乎沒有對手，如今若是走上換人這條路，過程將會是毀亂的。

民主黨全國代表大會預計8月19日至22日登場，這是民主黨提名美國總統與副總統人選所舉行的代表大會。目前距離全代會大約1個半月的時間，拜登屆時才會被正式提名，換句話說，現在還有時間做出改變。

卡瑪克說明，民主黨接下來可能面臨3種走向。第一，拜登在正式提名之前退選；第二，拜登將受到其他人的挑戰；第三，在8月全代會之後宣布退出，由民主黨全國委員會挑出新人選迎戰川普。只不過這很大程度上取決於拜登，且拜登至今並未表現出退選跡象，也沒有人公開發出挑戰。

▲目前距離全代會大約1個半月的時間，拜登屆時才會被正式提名。（圖／達志影像／美聯社）

至於可能由誰出馬取代拜登？卡瑪克認為，副總統賀錦麗幾乎肯定是第一首選，但她本身的民調數據並不理想，加州州長紐松（Gavin Newsom）、密西根州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）、肯塔基州長貝希爾（Andy Beshear）與伊利諾州州長普里茨克（J.B. Pritzker）也都被認為是可能人選，但他們都支持拜登。

卡瑪克也說，民主黨可能出現多名重量級人物公開競爭的局面，候選人必須獲得600名代表的簽名才能獲得提名，若無人獲得多數，那將會有個「討價還價會議」（Brokered Convention，即「黨代表再投票大會」）進行表決，可能要經過多輪投票才能產生獲得多數的提名人。民主黨上一次舉行討價還價會議是在1952年，至今超過70年。