北韓土皇帝！平壤加速造神作業　首度發現官員戴「金正恩胸章」

▲北韓朝鮮勞動黨28、29日召開會議，首度發現出席官員配戴繪有金正恩肖像的胸章。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最近連續兩天召開黨中央全員會議，由最高領導人金正恩出席主持，官媒也同步對外釋出會議時的相片。然而，眼尖的專家卻發現，此時出席會議官員胸前所配戴的胸章，其上面所繪製的肖像畫竟然由金日成、金正日父子，不知不覺改成只有金正恩一人，證明平壤當局加速造神作業。

根據《韓聯社》，北韓官媒朝中社今（30）日公開28、29日連續兩天朝鮮勞動黨中央委員會第8屆第10次全員會議的相片，坐在會場最前方主席台的高階官員，除了金正恩以外，還有黨組織書記趙甬元、最高人民會議常任委員長崔龍海、內閣總理金德訓、黨中央軍事委員會副委員長李炳哲等政治局常務委員。

不過，眼尖的專家卻發現，所有高階官員胸前所配戴的肖像畫胸章，竟然是繪製金正恩獨自一人的肖像，成為首度有官員正式配戴金正恩肖像胸章的場合，而一系列的照片也被黨務機關報《勞動新聞》刊登，等於北韓境內所有居民也能看到這些相片。

▲金正恩上任之初，北韓曾推出單獨繪有金正恩一人的胸章，不過並未強制要求居民或官員配戴。（圖／翻攝自韓網）

北韓下至一般平民百姓、上至高階官員，出門在外都必須按照規定掛上胸章，胸章上繪製金氏領導人的肖像畫。

1970年11月，金正日召開勞動黨第5次代表大會時，正式推出領導人金日成主席的肖像畫；1992年2月16日，金正日迎來50歲生日，萬壽台創作社開始製造金正日肖像畫胸章，初期曾遭金正日反對，直到2000年代才由一般民眾配戴。

金正日死後，平壤當局才大量推出繪有金日成、金正日兩人肖像畫的胸章，要求一般民眾配戴。

報導指出，雖然金正日死後，平壤當局才於2012年製造單獨繪有金正恩一人的肖像畫胸章，但此次卻是首度發現有官員在會議上配戴金正恩肖像胸章。據悉，北韓中央特區開發指導總局曾於2013年第5次南北韓實務會談時向現場記者透露，金正恩胸章從2012年初起開始製造，分別推出圓形、四角形共兩款。

▲▼金正恩主持朝鮮勞動黨中央委員會第8屆第10次全員會議。（圖／路透）

《韓聯社》分析，隨著金正恩上台超過10年，北韓高層內部開始將「推崇先代治績」的造神工作，轉移至獨尊金正恩一人體制的偶像化工作，光是從北韓今年起將「太陽節」（4月15日，金日成冥誕）改名為「415節」便可看出端倪。

至於金正恩今年出席位於平壤市錦繡山地區的勞動黨中央幹部學校，校內革命史蹟館的外牆上，也同時掛上金日成、金正日、金正恩三代的肖像畫。

南韓統一研究院資深研究專員洪敏（音譯）表示，「從對外公開的會議場合上看見單獨繪有金正恩肖像的胸章來看，顯示北韓已經全力加速對於金正恩的造神作業，未來更有可能反映在憲法或黨規上。」