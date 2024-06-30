南韓梅雨季各地降豪雨、颳強風　濟州國際機場18航班停飛

▲南韓南部迎來梅雨季，濟州國際機場航班起降延遲、取消。（資料照／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓近來迎來梅雨季，氣象當局發布豪雨與強風警報，短時間內的瞬間大雨也讓釜山、慶尚南道等地傳來災情，就連濟州國際機場也因瞬間強風導致18個航班被迫停飛。

根據《韓聯社》，韓國航空公社、濟州機場今（30）日上午指出，截至30日上午10時為止，已經有18個國內線航班（出發8、抵達10）停飛，至於國內線12個航班（出發4、抵達8）和國際線1個航班（抵達）則是延遲起降。

濟州機場30日預訂有491個航班起降，其中國內線佔437個航班（出發220、抵達217）、國際線佔54個航班（出發26、抵達28）。據悉，目前濟州機場發布強風與風切（Wind shear）警報。

濟州機場關係人士呼籲，旅客前往機場登機前應該再三確認起降等航班資訊，「不僅濟州，包括金海、麗水、浦項、慶州等其他地區機場，也因為天候不佳，導致航班停飛或延遲起降。」

至於釜山則是從（29）日至目前累積將近71.4mm的降雨量，預估截至30日下午仍會再降下30至80mm的豪雨。

梅雨季也讓釜山出現災情，包括釜山廣域市北區金谷洞因電纜損壞導致900戶停電；南區大淵洞則是於凌晨2時11分出現工地鋼筋墜落的意外；西區某建築物於上午8時45分出現外牆崩落的事故；南區某教會則是地下室淹水。