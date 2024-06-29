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日本人氣拉麵店「禁客人滑手機」！　老闆再開轟：不要戴耳機

▲▼日本人氣拉麵店「禁客人滑手機」！　老闆再開轟：不要戴耳機。（圖／X／武道家本店）

▲武道家總店的老闆發文稱，拜託顧客用餐時不要戴耳機。（圖／X／武道家本店）

記者王佩翊／編譯

日本知名拉麵店「武道家」總店的老闆在推特上發文表示，希望顧客在店內用餐時可以不要佩戴耳機，不只上菜時聽不見店員說話，也會因為沉迷於手機內容導致翻桌率下降。然而貼文一出隨即引發正反兩面意見，有人贊同老闆說法，但也有人認為翻桌率的問題不應該加諸在顧客身上。

武道家總店老闆瀧坂滋晃25日在X發文指出，「希望大家來店內用餐時可以不要使用耳機。我在問你拉麵的喜好與口感時聽不見，拉麵端上桌時，店員提醒你也聽不見。而且一邊戴耳機看影片一邊吃拉麵，也會導致店內翻桌率下降。（店內已經明確公告不要一邊滑手機一邊吃飯），以前都不會發生這種事。」

該篇推文隨即引來網友熱烈討論，短短4天就有超過22萬人瀏覽，但反應也非常兩極。有網友贊同老闆看法，但也有人直呼管太多。

瀧坂接受媒體採訪時表示，根據他的觀察，大約3成的顧客會在用餐時戴耳機，尤其是無線耳機的普及，導致這個現象在過去1年內迅速增加。

《朝日電視台》實際走訪「武道家總店」，確實發現有一些顧客會戴著耳機用餐。一名戴耳機的男子表示，他在吃飯時喜歡沉浸在自己的世界裡。而另一名顧客則是只戴一隻耳機，他表示，這樣做是為了能夠隨時聽到店員說話。

瀧坂直言，只要使用耳機不影響他人，其實不會強制要求客人不要戴耳機。目前，店內也已經張貼告示，提醒顧客在繁忙時段不要邊吃邊看手機，但仍在考慮是否要加入禁戴耳機的要求。

 
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