日本人氣拉麵店「禁客人滑手機」！　老闆再開轟：不要戴耳機

▲武道家總店的老闆發文稱，拜託顧客用餐時不要戴耳機。（圖／X／武道家本店）
記者王佩翊／編譯
日本知名拉麵店「武道家」總店的老闆在推特上發文表示，希望顧客在店內用餐時可以不要佩戴耳機，不只上菜時聽不見店員說話，也會因為沉迷於手機內容導致翻桌率下降。然而貼文一出隨即引發正反兩面意見，有人贊同老闆說法，但也有人認為翻桌率的問題不應該加諸在顧客身上。
武道家總店老闆瀧坂滋晃25日在X發文指出，「希望大家來店內用餐時可以不要使用耳機。我在問你拉麵的喜好與口感時聽不見，拉麵端上桌時，店員提醒你也聽不見。而且一邊戴耳機看影片一邊吃拉麵，也會導致店內翻桌率下降。（店內已經明確公告不要一邊滑手機一邊吃飯），以前都不會發生這種事。」
該篇推文隨即引來網友熱烈討論，短短4天就有超過22萬人瀏覽，但反應也非常兩極。有網友贊同老闆看法，但也有人直呼管太多。
店内でイヤホンつけるの止めて欲しい。ラーメンのお好みを伺っても聞こえてない、ラーメン出す時にお声がけしても聞こえてないから受け取ってくれない、イヤホンつけて動画見ながら食べてるから店の回転が悪くなる。（店内にはスマホ見ながらの食事は禁止と書いてあります）昔はこんな事なかったよ。— 【武道家本店】滝坂滋晃 (@shige0805) June 25, 2024
瀧坂接受媒體採訪時表示，根據他的觀察，大約3成的顧客會在用餐時戴耳機，尤其是無線耳機的普及，導致這個現象在過去1年內迅速增加。
《朝日電視台》實際走訪「武道家總店」，確實發現有一些顧客會戴著耳機用餐。一名戴耳機的男子表示，他在吃飯時喜歡沉浸在自己的世界裡。而另一名顧客則是只戴一隻耳機，他表示，這樣做是為了能夠隨時聽到店員說話。
瀧坂直言，只要使用耳機不影響他人，其實不會強制要求客人不要戴耳機。目前，店內也已經張貼告示，提醒顧客在繁忙時段不要邊吃邊看手機，但仍在考慮是否要加入禁戴耳機的要求。
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