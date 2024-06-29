全日空波音737「氣壓異常下降」！氧氣面罩掉落　乘客患後遺症

記者王佩翊／編譯

全日空22日一架從長崎機場出發、飛往中部國際機場的客機在高空中突然客艙氣壓急速下降，導致警報被啟動，氧氣面罩也跟著掉落，現場一片混亂，一共造成7名乘客、4名機組成員身體不適。而一名當時在機上的醫師則表示，此次事故導致自己罹患PTSD，經常在半夜驚醒。

根據《長崎新聞社》報導，國土交通省表示，編號ANA372班機22日上午10時半左右在飛行高度7600公尺處航行時，機內增壓系統發生故障，導致客艙內氣壓突然下降。據悉，機型為波音737-800。

▲國土交通省26日認定該起事件為航空重大意外。（圖／記者廖婕妤攝）

機長隨即發表緊急事態宣言，飛機也同時下降至高度3000公尺。所幸氣壓隨即回復平穩，並順利降落於中部國際機場。不過仍然導致7名乘客與4名機組人員身體不適。國土交通省26日認定該起事件為可能導致事故的「航空重大意外」。

一名當時在機上的50多歲醫生接受採訪回憶起機內情況時表示，他一直認為自己的心理承受能力很強，但是事發後，多次在凌晨驚醒，求助精神科後，確診創傷後壓力症候群（PTSD）。

醫生表示，他搭乘該航班是為了參加在名古屋市舉行的會議。飛機當天上午9時半左右準時從長崎出發，由於當時剛下夜班，因此起飛後不久，他便睡著了。然而大約在10時半左右，他因寒冷驚醒，隨後便看到氧氣面罩掉落，機內廣播則開始通知乘客，「飛機正在急速下降，請戴上氧氣面罩」。他因為太過緊張，戴面罩時手忙腳亂，最後用力拉才成功佩戴。

他回憶道，當時飛機急速下降，氧氣面罩也掉落下來，讓他一度擔憂飛機可能墜毀，因此緊急在手機上留下訊息，告訴家人「爸爸可能不行了，你們要好好相處，保持健康」。

他表示，其他乘客與機組人員一定也感到很害怕，因此呼籲大家不要輕忽該起事故可能對精神狀態造成的影響。