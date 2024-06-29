　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全日空波音737「氣壓異常下降」！氧氣面罩掉落　乘客患後遺症

記者王佩翊／編譯

全日空22日一架從長崎機場出發、飛往中部國際機場的客機在高空中突然客艙氣壓急速下降，導致警報被啟動，氧氣面罩也跟著掉落，現場一片混亂，一共造成7名乘客、4名機組成員身體不適。而一名當時在機上的醫師則表示，此次事故導致自己罹患PTSD，經常在半夜驚醒。

根據《長崎新聞社》報導，國土交通省表示，編號ANA372班機22日上午10時半左右在飛行高度7600公尺處航行時，機內增壓系統發生故障，導致客艙內氣壓突然下降。據悉，機型為波音737-800。

▲ANA，全日空。（圖／記者廖婕妤攝）

▲國土交通省26日認定該起事件為航空重大意外。（圖／記者廖婕妤攝）

機長隨即發表緊急事態宣言，飛機也同時下降至高度3000公尺。所幸氣壓隨即回復平穩，並順利降落於中部國際機場。不過仍然導致7名乘客與4名機組人員身體不適。國土交通省26日認定該起事件為可能導致事故的「航空重大意外」。

一名當時在機上的50多歲醫生接受採訪回憶起機內情況時表示，他一直認為自己的心理承受能力很強，但是事發後，多次在凌晨驚醒，求助精神科後，確診創傷後壓力症候群（PTSD）。

醫生表示，他搭乘該航班是為了參加在名古屋市舉行的會議。飛機當天上午9時半左右準時從長崎出發，由於當時剛下夜班，因此起飛後不久，他便睡著了。然而大約在10時半左右，他因寒冷驚醒，隨後便看到氧氣面罩掉落，機內廣播則開始通知乘客，「飛機正在急速下降，請戴上氧氣面罩」。他因為太過緊張，戴面罩時手忙腳亂，最後用力拉才成功佩戴。

他回憶道，當時飛機急速下降，氧氣面罩也掉落下來，讓他一度擔憂飛機可能墜毀，因此緊急在手機上留下訊息，告訴家人「爸爸可能不行了，你們要好好相處，保持健康」。

他表示，其他乘客與機組人員一定也感到很害怕，因此呼籲大家不要輕忽該起事故可能對精神狀態造成的影響。

 
ET快訊
保時捷停路邊也被撞　2人棄車落跑！全被錄下
廁所爆裂「堵到1男1女」　現場照曝！全場急：女生屁股還好嗎
校園巨大榕樹倒塌！　女騎士遭壓命危
快訊／大雷雨襲2縣市！　嚴防雷擊淹水
大安森林公園遛狗！毛孩「疑吃不明物」死亡　動保處要查了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登話都說不好！紐時社論：拚連任是「魯莽賭博」　為國家應退選

女友太愛炫富「害巴西毒梟被抓了」　狂PO渡假爽片超高調

全日空波音737「氣壓異常下降」！氧氣面罩掉落　乘客患後遺症

歐日演習　中國學者：北約插手亞太加劇軍事競爭

伊朗大選選情膠著　「哈米尼門徒」賈立里微幅領先

日本新潟爆炸釀6傷！其中1人心肺停止　配管工程疑主因

奧運倒數1月　塞納河大腸桿菌「仍超標近4倍」！恐影響游泳賽事

93歲股神巴菲特最新遺囑　遺產用來幫助「沒那麼幸運的人」

女兒在我手上！人妻出門突收「勒贖信」　綁匪感動萬千網友

以色列怨武器被扣　美官員：已運1.4萬枚2000磅炸彈

蕭敬騰霸氣「包下大樓螢幕」　示愛老婆Summer：永遠是我的阿豬瓜♥

不滿被超車譏諷「有多快」 反遭罵：你龜多久了？

房仲介紹上海「樓梯間房」　廁所放床味道不浪費

落湯臘腸遇雷雨全濕 紅燈遇同款不孤單惹

男日本租行充忘歸還帶上機！ 回台衝超商試還成功：可以欸

《大熱門》高中正妹命危…車禍畫面曝光！擦撞婦人摔落遭轎車撞頭

林柏宏撩妹自己羞到自動登出XD　No.1男神「晶亮」電力已被融化

自爆老婆不倫分局長 花蓮議員被妻斬手｜20240628 ET午間新聞

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

拜登話都說不好！紐時社論：拚連任是「魯莽賭博」　為國家應退選

女友太愛炫富「害巴西毒梟被抓了」　狂PO渡假爽片超高調

全日空波音737「氣壓異常下降」！氧氣面罩掉落　乘客患後遺症

歐日演習　中國學者：北約插手亞太加劇軍事競爭

伊朗大選選情膠著　「哈米尼門徒」賈立里微幅領先

日本新潟爆炸釀6傷！其中1人心肺停止　配管工程疑主因

奧運倒數1月　塞納河大腸桿菌「仍超標近4倍」！恐影響游泳賽事

93歲股神巴菲特最新遺囑　遺產用來幫助「沒那麼幸運的人」

女兒在我手上！人妻出門突收「勒贖信」　綁匪感動萬千網友

以色列怨武器被扣　美官員：已運1.4萬枚2000磅炸彈

「我不想我的國家淪戰場」　菲律賓協會主席參加北京論壇痛哭

陳聖平最快下周五大巨蛋亮相　高塩將樹7月初體檢

1天萬人點閱！花蓮紅面鴨、縣鳥朱鸝挑戰16蹲　19珍珠景點曝光

快訊／台南學甲灌溉溝渠男子落水　搶救上岸人已死亡

5月全台交易量創29個月新高　信義：全年挑戰11年新高

彰化秀水尋狗懸賞！飼主3萬元協尋米克斯　盼「豬仔」快回家

花蓮購物節聯名行銷！玩「海」加碼抽好禮　7月起聯名再優惠

同步遙控2喵喵製毒廠！製毒祖師爺判刑10年　製海量毒品市值10億

2024新北聯合婚禮首度移師室內　送金鍊、抽金戒限量100對報名開跑

她好奇「常用LINE是老人的代表嗎？」　一票搖頭：為啥不用了

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

國際熱門新聞

聖母峰冰雪融了「屍體露出來」

災難拜登不退　金主震驚原來那麼糟

AV女優拉弓爆紅　一句話秒變復仇片

2024最新「最強護照」出爐　台灣排35名

人妻出門收「勒贖信」　綁匪這句話超感人

貨車突暴衝！她站ATM前轉帳被撞死

搶快！84歲阿婆「穿越鐵軌」被撞死

美眾院通過法案　軍援台灣至少5億美元

拜登認了辯論表現不好！

波音737 Max載200人　17秒驟降610公尺

吃「世界最好吃泡麵」山頂卻被弄禿了

東京知事女候選人當眾脫衣「狂甩車頭燈」！

醫院太平間性侵男屍　他洩慾4分鐘被逮

女大膽挑戰「超高速滑水道」　差點被灌腸

更多熱門

相關新聞

日本新潟爆炸！釀6傷　其中1人心肺停止

日本新潟爆炸！釀6傷　其中1人心肺停止

日本新潟縣彌彥村的地方文化會館在進行配管作業時，突然發生爆炸，導致6人受傷，其中1人傷勢嚴重，心肺功能停止，另一人重傷。

日本舊屋拆除　工人挖出「一整具白骨」！

日本舊屋拆除　工人挖出「一整具白骨」！

富士山3大新措施！7/1起登山收2000日幣

富士山3大新措施！7/1起登山收2000日幣

日候選人海報畫「三浦春馬」蹭流量挨轟

日候選人海報畫「三浦春馬」蹭流量挨轟

空運碳排放年破15萬噸　立院報告揭我國永續航空燃料規劃不明

空運碳排放年破15萬噸　立院報告揭我國永續航空燃料規劃不明

關鍵字：

航空客機事故氣壓創傷後壓力症候群日韓要聞波音737PTSD

讀者迴響

熱門新聞

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　

聖母峰冰雪融了「屍體露出來」

歐陽妮妮無名指婚戒超大顆！　甜吻張書豪

軍人臉慘白「搭捷運被叫起來」！下一幕傻眼了

高雄女監「抗議移監」暴動被噴辣椒水　一票人春光外洩

OL「無罩通勤」2分鐘片爆紅　累積5.4萬觀看

海峽出現「弧狀雲線」　鄭明典示警：今晚影響台灣西南部

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽

大蛇丸「激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣

寵物店老闆亡　女友不恨2樓屋主「只求簽同意書」

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

流標10次！　苓雅區透天法拍底價只剩318萬

亡父留遺產！新北姊弟「想全留給媽」拋棄繼承　結局慘了

童子賢被總統府切割！新職9天不保？　她：該請辭

越南娶妻被酸「人口買賣」　18歲新娘發聲

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰霸氣「包下大樓螢幕」　示愛老婆Summer：永遠是我的阿豬瓜♥

不滿被超車譏諷「有多快」 反遭罵：你龜多久了？

房仲介紹上海「樓梯間房」　廁所放床味道不浪費

落湯臘腸遇雷雨全濕 紅燈遇同款不孤單惹

男日本租行充忘歸還帶上機！ 回台衝超商試還成功：可以欸

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面