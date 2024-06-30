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「溪口ㄟ百年香火」新書發表　3D掃描+數位建檔完成神像建模

▲▼ 「溪口ㄟ百年香火」新書發表會 探索溪口信仰文化 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 「溪口ㄟ百年香火」新書發表會 探索溪口信仰文化 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣溪口鄉公所和阮ㄟ溪口老帝爺團隊今日共同舉辦「溪口ㄟ百年香火」新書發表會，邀請縣長翁章梁、縣議員江志明、劉雅文等人出席，該書為溪口鄉文史考據的重要成果，能夠讓讀者更深入了解溪口鄉豐富宗教文化。

▲▼ 「溪口ㄟ百年香火」新書發表會 探索溪口信仰文化 。（圖／嘉義縣政府提供）

執行團隊總籌畫者張家誠說，成立「阮ㄟ溪口老帝爺」團隊的初衷是紀錄和推廣家鄉宗教文化，後來向公所提出宗教文物建檔計畫，團隊共走訪數十座宮廟，除了進行大量田野調查，也運用「3D掃描」、「數位建檔」技術完成神像建模，歷經近7年時間完成這本書，從內容架構、圖像收錄、文字說明到美編設計，每個環節都有溪口子弟參與其中。

▲▼ 「溪口ㄟ百年香火」新書發表會 探索溪口信仰文化 。（圖／嘉義縣政府提供）

溪口鄉公所表示，全書內容豐富，包含詳細神像及文物介紹，在新書發表會之後規劃為期一個月的展覽，地點位於溪口鄉文化生活館，除了介紹調查計畫，也設計多項體驗活動:「信仰聯庄範圍套疊」、「大符版印」、「求取百年香火」，民眾也能透過互動型簡報瀏覽計畫中的數十個3D檔案，讓讀者更快速理解全書重點。

▲▼ 「溪口ㄟ百年香火」新書發表會 探索溪口信仰文化 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，「溪口ㄟ百年香火」從構思到完成花了近七年的時間，由鄉公所及在地執行團隊合作，這本書詳細彙整溪口鄉寺廟的歷史沿革和神像文物圖說，更採用大量數位3D技術來建模神像，使這些重要歷史資料不再依賴居民口耳相傳，而是透過專業團隊將歷史化為實體紀錄，進一步加強溪口鄉親與信仰的連結。
翁章梁特別強調，這本書很有力量，意義非凡，即使在未來兩三百年後，它依然會展現重要的史料和傳承價值。

 
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