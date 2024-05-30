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宗教團體再挺花蓮！攜手捐2百萬善款　助受災戶重建家園

▲▼中華五顯慈善功德會理事長等一行人拜會花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲中華五顯慈善功德會理事長等一行人拜會花蓮縣長徐榛蔚（右）。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中華五顯慈善功德會理事長及基隆天顯宮、大林天顯宮主任委員等人29日拜會花蓮縣政府，並共同捐贈200萬元震災善款，希望讓這次受到震災影響的鄉親們早日重建家園，回復正常生活。縣長徐榛蔚親自致贈感謝狀，代表花蓮鄉親表達誠摯謝意。

▲▼中華五顯慈善功德會理事長等一行人拜會花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚感謝宮廟的善心支持與關懷，0403地震災後重建之路漫長且艱辛，許多紅黃單建築都還在拆除或修復中，許多民間企業紛紛慷慨解囊，展現人與人之間相互扶持的精神。但重建之路漫漫，非單一花蓮縣所能負擔，為了能夠長期、系統化地進行重建，希望災後重建條例在中央立法順利通過。只有透過法制化，才能有效協助重建，讓花蓮早日恢復繁榮與安定。

▲▼中華五顯慈善功德會理事長等一行人拜會花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲中華五顯慈善功德會及基隆天顯宮合捐200萬賑災。

徐榛蔚又提到，花蓮多數人口從事觀光產業，這次0403地震對整體經濟造成很大影響，縣府以最快速度執行災後復原，並提前部署觀光振興，推動觀光相關產業及特色旅遊，震後花蓮依舊美好，歡迎全國鄉親一起造訪美麗的花蓮，用行動力挺花蓮觀光。

▲▼中華五顯慈善功德會理事長等一行人拜會花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

與會貴賓包括中華五顯慈善功德會理事長兼基隆天顯宮主任委員張朝明、大林天顯宮主任委員黃耀宗 、 基隆天顯宮副主任委員張高賢 、中華五顯慈善功德會秘書長兼天顯宮總務處處長李進復、天顯宮總務處副處長張嘉琳、中華五顯慈善功德會財務副組長王月霞、基隆天顯宮組長馬玉春、大林天顯宮組長賴白蘭、侯燕珠、大林天顯宮副組長林淑瑤等人。

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