殊勝時輪金剛大灌頂法會首次登台　總計7天活動曝光

▲首場台灣時輪金剛大灌頂，並有跨宗教大師雲集論壇、時輪綠財神灌頂、時輪孺子七灌、時輪金剛四大灌頂，將於7月30日至8月5日舉行。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

首場台灣時輪金剛大灌頂，並有跨宗教大師雲集論壇、時輪綠財神灌頂、時輪孺子七灌、時輪金剛四大灌頂、時輪金剛沙壇城製作及展示、白度母灌頂暨長壽法會及公益音樂會將於7月30日至8月5日在台北科技大學中正紀念館舉行，為期七天法會結合道教廟會小型市集，讓與會的信眾賓至如歸。

「殊勝時輪金剛灌頂法會」由中華民國覺囊時輪香巴拉佛學會、社團法人台中市寶光山文化發展協會擔任主辦單位，2024時輪大灌頂由藏傳佛教五大教派之一覺囊嘉察秋能法王親自給予灌頂，時輪續之殊勝處具種王們心中之深法、此吉祥時輪續部，一般來說，在四大密續中，是屬於無上密續。

宣傳記者會中，現場邀請來自藏傳佛教各教派在台灣之仁波切、堪布、喇嘛們齊聚一堂。覺囊派代表噶陀仁珍千寶仁波切表示，此活動由覺囊法王親自灌頂是相當殊勝的，因為他是時輪金剛之專家，修行人幫助修行人，讓教法得以興盛，在此次宗緣和合之下，不同教派，甚至是道教也共同參與，正是時輪金剛融合精神之本意，對世界和平一定有影響，更有所幫助。

更提到，時輪續是屬於無二續部，不僅如此，更如同一切密咒續部之王、所有顯密諸乘之頂、八萬四千法門中的頂端如意寶。不僅覺囊主修此傳承以外其它藏傳佛教四大教派格魯、寧瑪、噶舉、薩迦亦皆有時輪金剛傳承，此教法從釋迦摩尼佛無間斷的親自宣說無有間斷的傳承至今。也強調，此次法會修持，是不分宗派信仰，皆可以接受的殊勝無上密時輪金剛大灌頂。

寧瑪派朱祖吉美仁波切表示，首次在台灣舉辦七天的大灌頂法會，不僅有完整的灌頂、儀軌教授，還有難得且殊勝的沙壇城現場有專業喇嘛們共同繪製，此外，尊者達賴喇嘛多次直接推崇覺囊嘉察法王要盡力去利益眾生，並以傳授時輪法教為已任。

格魯派格西成來嘉措指出，自己與覺囊嘉察法王是超過20多年的圓滿殊勝善知識，相當推崇法王是位具德的上師，當今在台灣這塊土地上更需要這個殊勝的教法傳承，來為台灣祈福人民安康，再者，法王與台灣有著深厚的因緣，此次活動更能有機會造福台灣人民。

寶光宮住持田乃文宮主說，未來也將在台灣致力推廣，讓欲修持的弟子可以獲得持續的修持與精進。亦將持續維持時輪的灌頂後學習， 並由台中佛學會、時輪大灌頂籌備會及台北佛學會，每年跟覺囊嘉察法王在台灣請法，且維持時輪灌頂後的學習，課程內容包括外時輪、內時輪、他時輪及他空見教學、大手印禪修及心性指引等。