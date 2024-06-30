嘉義縣科學教育中心開辦台灣仲夏節　致力推廣地球科學

▲太陽之都「夏至星際派對」 千名太陽小尖兵齊聚太空館 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2024台灣仲夏節「太陽之都－夏至星際派對」今29日在嘉義縣科學教育中心－北回二館太空教育館熱情登場，從早上九點就開始一系列活動，縣長翁章梁以「太陽隊長」的身份來到會場，孩子們化身「太陽小尖兵」參加派對，並以熱舞開場，場面熱鬧非凡。

嘉義縣舉辦夏至日活動行之有年，今年擴大辦理，除延長活動期間，也增加各項活動內容及場次，上週打頭陣的「阿波菲斯-環遊世界大冒險」兒童舞台劇，為活動揭開完美序幕。

科學教育中心表示，今天也邀請YOYO家族天竺鼠姐姐、兆群表演團隊、紅鼻子馬戲團及宇藝表演娛樂特色舞團相繼登場，各式外星人登場秀、小丑雜耍、魔術表演，氣氛熱鬧不斷，也讓孩子們紛紛上前互動。

此次為「2024台灣仲夏節-觀光暑‧樂遊趣」5大活動主軸「夏至235」系列活動之一，交通部觀光署組長黃怡平出席表示，感謝嘉義縣政府及科學教育中心擴大行銷，多年致力推廣地球科學、天文教育與觀光結合，達到寓教於樂的效果，讓嘉義地區成為國內外遊客夏日旅遊的首選。

翁章梁表示，太陽能帶來許多能量，嘉義縣因為北回歸線經過，有充足的陽光能量，透過藝術饗宴讓小朋友對天文知識有興趣，也看到孩子們表情都洋溢滿足感，活動非常成功！

除了趣味變裝派對，現場活動超豐富，光是科學闖關就高達40攤，通關還能免費兌換仙草冰淇淋，美食及文創市集、氣墊遊戲、水上漫步體驗都是熱門項目，散佈的大型拍照打卡設施包括「八大行星」、「登陸月球」及「慵懶月兔」，只在這期間限定亮相。

今年也特別搭配活動主題辦理人氣裝扮票選，許多變裝愛好者們穿上與太空、星際、宇宙等相關主題服裝，來到現場參與，活動將一路延續到七月底，每週六早上9點到下午4點，都有不同的精彩主題，歡迎大小朋友攜家帶眷，留下今夏美好的回憶。

更多活動詳情，請至「嘉義縣科學教育中心」Facebook粉絲專頁https://www.facebook.com/profile.php?id=100063648832238 或官方網站 https://sec235.cyc.edu.tw/ 瀏覽。