停課不停學　嘉義縣科學教育中心推線上天文節目

▲▼「天文Know Idea」開始放送 停課不停學的新選擇。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣科學教育中心結合嘉樂電台與嘉義市蘭潭國小、嘉義縣北回實驗小學、嘉義市天文協會等嘉義天文教育聯盟的成員共同製播的廣播節目「天文 Know Idea」，即將於7月5日開播，期待透過廣播節目，讓孩子們能在網路學習的空檔，透過廣播節目，在趣味中學習天文，提供家長在停課不停學的期間，另一個學習的新選擇。



縣長翁章梁指出，因應國內疫情警戒升級，孩子們每天為了達到停課不停學的目標，各類學習大多改為網路學習，為了讓孩子們能在疫情期間，有多元模式的學習機會，透過嘉義縣科學教育中心第一次參與製作的廣播節目，提供孩子們另一個學習的模式，既可安心在家防疫又可以達到不中斷學習目的，減少3C對孩子們眼睛傷害。



教育處表示，這次節目的製播，看到很多太陽館大小志工熱情參與十分感動，感謝志工們從劇本撰寫到聲音錄製，化身為劇本中的不同角色，以「多語言、多面向及在地融入」的方式，讓孩子可以更願意主動學習。



嘉義縣科學教育中心主任莊春滿提醒，「天文Know Idea」自110年7月5日(一)至10月26日(二)，每周一、二中午12點播出，每次播出1小時，共播出34集，包括：「自然過生活~24節氣與生活中的關聯」、「English Rock~含有天文元素的的實用英語」、「小丸子說星人~和星座有關的神話故事」、「數字A天文~數字對天文的無限想像」、「歷史上的他(她)~歷史上天文科學家的生活趣聞」、「你甘有聽過~閩南語中和天文氣象有關的俗諺語」與「宇宙有道理~生活中必須知道的天文小常識」等7個單元。期待透過天文與生活連結的趣味方式，讓孩子能夠更親近天文，誘發孩子們對天文知識的興趣。



教育處呼籲，嘉義縣家長與學生可多多參與，因為自節目首播起，每週一將在嘉義縣科學教育中心與嘉義市天文協會的粉絲專頁，公告當周有獎徵答的題目，透過有獎徵答累積點數，增加孩子們收聽節目的趣味外，累積點數較多的人還可兌換精美的禮物。

收聽方式如下：

一、同步收聽：

1.嘉義縣科學教育中心官方網站

http://sec235.cyc.edu.tw/

2.FB嘉義縣科學教育中心粉絲專頁

https://www.facebook.com/北回歸線太陽館-346604618840653

3.YouTube嘉義縣科教中心頻道

https://www.youtube.com/channel/UCYOIuSgVkDBjgPZfKWA4K1g

4.快樂聯播網-嘉義台

https://www.happyradio.com.tw/stream/stream_chiayi.php

5.透過收音機聆聽FM92.3嘉樂廣播電台。

二、非同步收聽

1.YouTube嘉義縣科教中心頻道

https://www.youtube.com/channel/UCYOIuSgVkDBjgPZfKWA4K1g

2.Podcast yes52+1

Https://open.spotify.com/show/7tr7Yqyb9lW2C25CoNE9U3

3.YouTube諸羅城的星空頻道

https://www.youtube.com/channel/UCgHybMcXyzOlKpB0knDWKUA

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