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回宿舍想解放「不穿內衣怕尷尬」　過來人曝經驗：舒服又不隨便

▲宿舍,床,房間（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲住宿舍要穿內衣嗎？（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

對很多女生而言，穿內衣並不是很舒服，所以一回到家就會馬上「解放」。不過近日就有網友發文表示，她是即將住宿舍的新生，在宿舍裡面要穿內衣嗎？貼文曝光後，吸引不少女網友留言，其中不少人都不會穿，且也常看見其他人沒穿。

女網友在Dcard上，以「女生住宿要穿內衣嗎」為標題發文，透露自己是新生，準備要住學校宿舍了，通常女生在宿舍裡面會不會穿內衣？還是直接穿寬鬆一點的衣服就好了呢？因為她覺得穿著內衣實在不太舒服。

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貼文一出，就有不少網友分享，「我自己是本來就不愛穿，所以在寢室都沒穿，但衣服不會太透。現在有很多有遮擋的宿舍帳篷，簾子拉上超有隱私，也不用怕蚊子」、「一開始還會有點害羞，學期中就在房間裡直接穿內衣、換衣服了，如果會不舒服不穿也沒差」、「完全不穿內衣，有時候一回來就直接脫，當著別的室友的面從衣服裡面脫，我一個室友也有直白講過自己不穿」。

▲宿舍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲不少熱心網友分享經驗。（示意圖／取自Pixabay）

還有網友透露，「我在學校宿舍常看到沒穿內衣的人，或是直接穿運動內衣+內褲到處走的人，也看過沒穿內褲的人」、「我甚至在宿舍看過露點的」。

若比較害羞或注重隱私，還有網友建議，「穿Bra Top」、「我都不穿，但是會穿黑色的衣服，至少不會那麼明顯」、「我自己是買T-Shirt，裡面有胸墊那種」、「如果室友只是室友那就穿運動內衣，比較舒服自在又不算太隨便」、「我是穿有胸墊的睡衣」。

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