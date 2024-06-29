她納悶「為何不AA制＝吃相難看？」　網猜1原因：很有壓力

▲AA制話題引發討論。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

很多情侶約會都會採AA制，但也有些人覺得幫忙出錢無妨，眾人看法不同。近日就有網友好奇拋問，為什麼現在有這麼多人要求AA制，好像不AA制就是吃相難看，這件事不是雙方說好就好了嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「為什麼越來越多人要求AA制」為標題發文，好奇為什麼現在的人這麼要求AA制？且如果不AA制，就等於貪小便宜、吃相難看？她透露自己是八年級生，身邊的人大多不用AA制，通常都是男生全額支付，或者男生支付大部分，女生則支付飲料費。

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原PO指出，並不是女生不願意付錢，而是男生主動表示不需要女生出錢。她問過多位男性朋友，都說這是從小接受的觀念，且也覺得沒什麼問題。

然而，現在的社會風氣似乎變了，不實行AA制的人似乎就該被譴責。原PO直言，每對情侶的相處方式不同，雙方達成共識即可，不知道為什麼一堆人洗腦不AA制就是工具人、當ATM？是因為現在的物價越來越高、負擔不起，因此要說服所有人都採AA制嗎？

貼文曝光後，有網友也認為與經濟能力有關，「說白了就是因為窮而已。現在的男生普遍收入支出沒有以前的人那麼有餘裕，加上女生也開始有能力賺錢了，自然希望另一半可以負擔消費，畢竟全出很有壓力」、「通常都是沒錢的在那邊吵吵鬧鬧，如果女生有錢還稀罕男方付全額嗎？重點是陪伴跟付出吧」、「以前男生普遍收入較高，出門沒多付一點可能還會被同儕嘲笑，現在男女收入差距拉近，在這種情況下男生也不會願意一直出錢」。

也有網友表示，「我6年級後段班，觀念是我來付錢，我不喜歡出門吃個飯、喝個飲料，討論誰要出、帳怎麼分、這次誰請下次誰請」、「我覺得有點能力獨立自主的女生都不太願意被這種全付包養，甚至會覺得看不起自己」、「有比例互相付出就好了，老話一句，自己選的，自己看著辦，不爽換人而已」、「我主張AA，直接用共同帳戶，消費一律由那邊支出就不麻煩了」、「可能時代不同吧！現在愈來愈講究男女平權，所以金錢上必須做到不能占對方任何便宜」。