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實習老師「每月領5千」她自嘲廉價勞工！兩派戰翻：沒經驗還給錢耶

▲▼教室,示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO認為實習只有5000元可領實在太少。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

因《師資培育法》修正，實習學生不但無實習津貼，還要支付學分費，不過自2022年起，實習學生每人每月可領新台幣5000元。只是近日就有網友無奈表示，她辛苦修完教育學程、考完教檢，卻變成廉價勞工，一個月只能領到5000元，大家都不缺錢嗎？這筆錢根本不夠用。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「為什麼實習老師補助這麼低廉」為標題發文，提到實習老師雖被定義為「學生」，但在半年的實習期間，他們要準備教案、做勞動，而且還要額外繳4000多元的學分費。她認為，實習老師每月只能領到5000元的工資，根本就是廉價勞工，為什麼大家可以接受這樣的待遇？都不缺錢嗎？

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原PO透露，她以前在其他地方實習，時薪都是按照勞基法的最低時薪來計算的，難怪現在很多人都寧可去業界，也不當老師，有愛心的志業不該這樣被濫用。她推測，或許會有正式教師跳出來說，自己要花時間帶實習老師，但業界誰不是前輩帶菜鳥？每月5000元的制度都已經不知道執行多久了，這筆錢現在根本不夠用。

▲教室，讀書，上學，課業，學生。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲兩派網友戰翻。（示意圖／取自Pakutaso）

不過貼文曝光後，就有不少網友回應，「一個月5000元是最近的制度喔，因為以前沒有欸」、「兩年多前是一個月0元欸，前輩抗爭的結果被你嫌成這樣」、「我實習時沒有任何費用，也曾在總務處當雜工，可是半年認識很多人，建立了一點點人脈，教甄也受到不少鼓勵，這些都無法用金錢衡量。看到你的態度也讓我感概，難怪教育現場會變成現在這樣」、「想當年是免費工還要付錢的實習，實習下課後累爆還要去打工，還是撐過來了」、「你沒任何經驗，國家花錢『培訓』你，還給你零用錢欸！心態請擺正，實習是學習，不是打零工」。

另也有網友表示，「我覺得實習費是可以拿出來討論的點，絕對不是什麼以前沒錢拿你們現在5000元該知足了，身為教育人還有這種想法我真的是大開眼界」、「錢是真的少，有些實習學校工作還多到誇張」、「那些說5000元就該知足的，真是讓人大開眼界，制度就不夠完善，連討論都不想討論的話，怎麼讓制度更好」。

2002年《師資培育法》修正，師培生從「實習教師」改為「實習學生」，不只取消實習津貼，還需要額外支付學分費。經過討論，教育部在2021年起規劃「教育實習獎助金」，從2022年1月起，提供依師資培育法規定修習半年的教育實習學生每人每月新台幣5000元，至多請領6個月。

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