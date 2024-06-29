基隆首辦市長盃競技疊杯大賽　老幼普特共融同場競技

▲基隆首辦市長盃競技疊杯大賽。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市113年市長盃競技疊杯錦標賽今（29日）在仁愛國小體育館盛大舉辦，來自全國10個縣市，從4歲到84歲近3百名選手參賽，市長謝國樑感謝中華競技疊杯運動推廣協會多年來的努力，並認為疊杯運動不受環境侷限，是非常適合在基隆市推廣的運動賽事。

謝國樑表示，感謝中華競技疊杯運動推廣協會，很開心可以親自參加這場盛大的競技疊杯錦標賽，疊杯運動當前於全球流行，除不受環境侷限，其追求高度和速度的運動規則，更可提升運動者的專注力，是非常好的一項運動賽事。未來市府團隊也會持續努力，推動基隆市多元共融的運動環境，讓體育向上發展，也鼓勵更多市民一起參與和支持。

全場年齡最長的選手是來自基隆市安樂區干城里高齡84歲的藍榮治阿公，至於整場年齡最小的參賽者，是年僅4歲來自桃園市美奇幼兒園的范宸瑋，學疊杯三個月，首次參加疊杯比賽的經驗就獻給本賽事。

中華競技疊杯運動推廣協會理事長朱雅芳表示，創會至今邁向第14年，努力將競技疊杯運動普及至各縣市及各年齡層，從幼兒到樂齡、更從一般生拓展至特教學生，是一項充份展現老幼共融、普特共融的全民運動賽事，很開心今年舉辦第一屆基隆市市長盃，期盼藉由這場運動賽事，讓各縣市選手齊聚基隆。