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迎接航運新世代　基隆Podcast探索航運業挑戰與機遇

▲迎接航運新世代 基隆Podcast揭開神秘面紗。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市府發言人余治明（左）、基隆海員工會理事長葉慶榮（右）。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

航運業是近年來備受矚目的產業之一，不僅因其誘人的薪資，更因其充滿挑戰與冒險精神的特質。本周「基隆Podcast」的主持人余治明邀請基隆海員工會理事長葉慶榮，分享他多年來在航運業的豐富經歷和心得。葉理事長曾擔任輪機長，擁有豐富的海上工作經驗，他將為我們揭開這個職業的神秘面紗，並分享航運業的故事。

葉慶榮回憶道，他來自澎湖一個三代從事漁業的家庭，自幼在漁村長大，家人對海洋的熱愛和漁業知識深深影響了他。求學期間，他選擇了航運相關系所，積極參與實習和專業活動，逐步積累了豐富的實務經驗，畢業後順利進入航運業工作。數十載的職業生涯中，無論是海勤還是陸勤，他都曾任職，對航運業瞭如指掌。

▲迎接航運新世代 基隆Podcast揭開神秘面紗。（圖／記者郭世賢翻攝）

葉慶榮分享了他在航行過程中經歷的驚險故事。在他擔任海勤職務時，有一次遇到猛烈的颱風，巨浪拍打船身，狂風呼嘯，全船人員必須緊急應對。他們迅速採取防護措施，成功避過颱風的最強風圈。另一個驚險的經歷發生在航行經過索馬利亞海域時，當地海域海盜活動猖獗，他們不得不時刻保持警戒。他們在船上架設鐵絲網，準備高壓水柱防禦可能的攻擊。這些經歷培養了葉慶榮卓越的緊急應變能力，他的冷靜和專業精神不僅保護了船員和貨物的安全，更讓他成為一位專業的輪機長。

葉慶榮提到，出海意味著長時間與親友分離，需要仰賴船上團隊的共同努力，維繫船員間的感情尤為重要。二、三十年前，台灣籍船員居多，大家有共同的語言和文化背景，工作和生活中的默契讓彼此更像家人。然而，隨著時代變遷，現今船上的外籍船員越來越多，來自不同國家的船員帶來了多元的文化和語言挑戰。面對這些文化差異，現代船員必須積極學習並尊重不同的文化習俗，努力促進團隊和諧，無論來自哪個國家，大家同舟共濟，並在工作中找到歸屬感。

最後，葉慶榮表示，如今航運業的起薪優渥，隨著科技進步，船上安全性極佳，工作環境大大改善。透過衛星寬頻的有條件開放，船員們在船上也能使用手機網路，與家人保持聯繫。進入航運業需要培養良好的英文能力，因船務相關溝通多仰賴英文，提升英文能力不僅能增強自身競爭力，還能開闊國際視野。葉慶榮期盼更多年輕人能夠加入航運業，對於那些願意挑戰自我、追求優渥待遇和累積國際經驗的年輕人來說，航運業是一個非常理想的職業選擇。

收聽連結：https://cutt.ly/jeaWFilb

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