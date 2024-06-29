侯友宜、卓榮泰視察淡江大橋　力拚2025年底如期完工

▲侯友宜29日與卓榮泰視察淡江大橋，盼中央地方攜手帶動地方發展。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

淡江大橋預計於2025年底完工通車，新北市長侯友宜今（29日）與行政院院長卓榮泰、交通部長李孟諺視察淡江大橋建設計畫執行。侯友宜表示，隨著淡江大橋即將通車，市府已著手拓寬地面道路，未來完工後，更盼淡江大橋跨河煙火能媲美雪梨煙火。隨著淡海新市鎮開發，將吸引大量人口移居淡水，他也籲請中央加速核定八里輕軌、協助拓寬台2乙線、規劃淡北道路銜接路廊，盼中央地方攜手帶動地方蓬勃發展。

▲侯友宜特別提到，市府自2021年起，連續3年舉辦於淡江大橋舉辦跨河煙火。

侯友宜指出，因應淡江大橋通車，市府已著手拓寬沙崙路為雙向4車道及停車空間重新規劃工程，預定2024年8月完工，並已完成大橋通車後大貨車行駛動線規劃、假日與活動期間交通管制計畫擬定等，提前規劃各項交通計畫，為淡江大橋通車做好準備。另外，淡江大橋通車後，大貨車行駛的既有台2乙線，目前部分路段僅有1車道寬，盼中央攜手合作拓寬，提升道路安全。

此外，侯友宜也提及，為串聯林口（工一工業區）與八里（台北港），市府規劃105市道改善工程，總經費68.37億元，自2022年起陸續提報中央申請補助，呼籲中央早日核定，以利日後加速推動。

侯友宜特別提到，市府自2021年起，連續3年舉辦於淡江大橋舉辦跨河煙火，期盼未來淡江大橋完工後媲美雪梨大橋的跨年煙火，讓全國民眾與國際友人能欣賞到淡江大橋之美。