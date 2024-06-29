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歷經7次流標！卓榮泰視察淡江大橋工程　喊話2025年底如期完工

▲▼卓榮泰、侯友宜、李孟諺視察淡江大橋工程。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰、新北市長侯友宜、交通部長李孟諺視察淡江大橋工程。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰、交通部長李孟諺29日與立委洪孟楷與新北市長侯友宜，視察淡江大橋建設計畫執行情形。卓榮泰強調，未來淡江大橋完工後，將可成為一座達到「天、地、海平衡」且「人類與自然環境互相尊重」的大橋，也請中央與地方攜手合作，妥善規劃淡江大橋其他聯外道路計畫，讓人可以走、貨可以通，也讓國人看見中央與地方政府合作的典範。

淡江大橋由設計師Zaha Hadid操刀，以舞者曼妙律動為靈感，設計出全世界最大跨距單塔不對稱的斜張橋，展現建築曲線之美。但代價是施作工法相當複雜，工程標案歷經多次流標，此工程在2017年至2018年間歷經7次流標，許多工程單位都不敢承接，幾乎面臨廢標。

卓榮泰表示，在2018年擔任行政院秘書長時，在行政院內針對此案召開無數次會議討論，並一再評估工程可行性，最終在確認國內施工廠商有能力可以勝任後，他於相關公文上批示「擬建請核可」意見，並獲時任行政院長的賴清德總統核定。

卓榮泰強調，淡江大橋工程最早於1990年提出興建構想，2014年獲行政院核定建設計畫，主橋段工程預計2025年底完工。距提出構想到完工，時間長達35年。面對如此龐大、艱鉅的工程，若當時因遭遇困難就止步、不勇於突破，地方的繁榮進步與聯外交通系統的發展，也會繼續被耽擱下去。

卓榮泰提到，淡江大橋工程的另一特色，就是尊重周遭生態環境。由於該建設工程通車箱涵工址鄰近瀕臨絕種保育類動物「黃鸝」的重要棲息地，為避免破壞鳥類棲地，施工單位不僅慎選施工方法，亦配合每年4-6月黃鸝繁殖季節暫停施工。

卓榮泰說，他今日前來視察，要特別感謝所有建設同仁。尤其主橋塔高達211公尺，施工相當不易，加上近來天氣炎熱，且必須隨時關注海象資料，因此施工單位要特別留意所有工作同仁的安全，並掌握工程進度，如期如質完成，行政院也會持續關心施工進度。

卓榮泰提到，今日不論是交通部長李孟諺、新北市長侯友宜或立法委員洪孟楷的致詞，都是展現中央與地方對淡江大橋及其聯外道路工程的關心，也唯有中央、地方共同合作，人民才會對政府施政有信心。

卓榮泰說，進一步說，侯市長的談話，讓他在腦中浮現出一幅淡江大橋完工後，串連淡水、八里、淡海新市鎮、五股、關渡、林口、台北港、桃園機場等地的路廊地圖，甚至是未來的淡海科學城。

卓榮泰表示，淡江大橋銜接105線市道部分，目前已送至行政院審議，也請中央與地方攜手合作，妥善規劃淡江大橋其他聯外道路系統計畫，「中央該定案的，會儘早定案；該核定的，也會儘速核定」。

▲▼卓榮泰、侯友宜、李孟諺視察淡江大橋工程。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）

▲▼卓榮泰、侯友宜、李孟諺視察淡江大橋工程。（圖／行政院提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／行政院提供）

▲▼卓榮泰、侯友宜、李孟諺視察淡江大橋工程。（圖／行政院提供）

▲交通部長李孟諺。（圖／行政院提供）

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