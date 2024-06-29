新北青春專案蘆洲啟動　侯友宜：全力捍衛青少年安全

▲侯友宜前往蘆洲視察「暑期保護青少年-青春專案」擴大聯合稽查勤務工作。（圖／新北市警察局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜28日晚間前往蘆洲視察「暑期保護青少年-青春專案」擴大聯合稽查勤務工作，指示相關單位務必通力合作，落實執行重點工作，全力捍衛青少年安全，也感謝警察同仁為新北治安無私付出。

侯友宜先至蘆洲警分局聽取簡報，隨後率隊前往KTV稽查。他表示，新北市於每年暑假開始都會啟動青春專案，今年實施期程自7月1日起至8月31日止，以青少年容易出入、逗留場所為主，執行掃蕩毒品、查緝黑幫、打擊詐欺及保護兒少等各項治安防護作為，維護青少年安全。

▲侯友宜指示相關單位務必通力合作，落實執行重點工作，全力捍衛青少年安全。

侯友宜指出，青少年易受引誘接觸電子菸、新興毒品、加入黑幫組織，市府將持續擴大宣導落實防護工作，防止青少年偏差行為；此外，隨著天氣越來越炎熱，針對水域安全維護，侯友宜也責成市府團隊落實水域安全防護工作，確保青少年戲水安全。

警察局表示，因應學校結業式及週末到來，特別選定各級學校放暑假首日執行青春專案稽查行動，並同步於全市各區實施擴大臨檢，對於犯罪集團吸收少年從事詐騙或加入黑幫組織，積極嚴厲查緝並向上溯源，將幕後犯罪集團繩之以法，保護青少年安全。