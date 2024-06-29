慈濟日本發放能登半島震災見舞金　看見善與愛的關懷情

文／林佳予 圖／慈濟基金會提供

慈濟基金會6月28-30日在日本能登半島的南志見、町野、輪島市、中能登町等地區進行三天見舞金發放，預計提供5171戶，家中因能登半島地震受損的日本民眾見舞金。

2024年元旦，日本能登半島發生7.6級強震，造成嚴重損傷，聯外交通一度中斷...，慈濟日本分會志工在1月12日開始，於石川縣穴水町穴水綜合醫院提供熱食給受災的鄉親以及醫院同仁，持續提供到3月份，與熱食供應同時開始的還有慈濟茶屋，以茶香、咖啡香營造一個溫馨的角落，讓大家來這裡歇歇腳、放鬆身心。

慈濟基金會表示，5月17-19日、6月7-9日，慈濟於能登半島舉辦首梯次及第二梯次的見舞金發放，從6月28-30日則是第三梯次的見舞金發放。

志工先協助確認攜帶來的文件資料是否齊全？公所人員進行身份資料核對，接著由志工將見舞金依照家戶裡的人數給予鄉親，最後則是提供茶水、平安吊飾跟鳳梨酥祝福平安。

慈濟日本分會表示，本次見舞金發放由資深志工、青年志工合作協力，此外，還有日本本地鄉親來當志工，有的是之前供應熱食的因緣，有的則是前兩梯次來領見舞金的鄉親，這梯就前來當志工，為自己的鄉親服務，其中還有最初在穴水醫院煮熱食時，在醫院擔任護理師的南里美女士，當時除了熱心提供自己家給志工住宿外，南女士也一起投入志工服務。

28日一早，志工前往南志見公民館進行見舞金發放，慈濟志工余瓊珠表示，有一家三口（女兒陪伴雙親前來）媽媽在現場看到久違的朋友，心情非常激動又興奮，經由志工互動後才得知，地震後各自避難根本無法見面，也無法得知對方平安與否？很感恩慈濟發放見舞金的因緣，讓她見到久違的朋友。

慈濟志工許麗香表示，居住在市營組合屋（半永久屋）的85歲奶奶，兒女分別居住於大阪、岐阜跟東京，以前的家有7個房間，每天都會分配一個房間來打掃，震後，房屋損毀，奶奶說自己已經85歲，之前又有高齡90多歲的鄰居往生，見證生命無常後，奶奶的房屋也不打算重建，目前打算好好在市營組合屋裡好好生活。

在與鄉親互動過程中，志工們常遇到很多鄉親異口同聲表示，臺灣也有地震，你們還來幫忙我們，真的很感謝！

28日下午，在中能登町舉行了一場溫馨的捐贈活動，起因於能登地震後慈濟立即展開的關懷，令中能登町町長非常感動！當得知臺灣發生了0403花蓮地震後，他也在當地展開為臺灣募愛活動，趁此回慈濟前來發放見舞金的機會。慎重地將這份來自中能登町鄉親、中能登町議會及中能登町職員的愛心捐款捐贈給慈濟，由慈濟基金會顧問謝景貴與慈濟日本分會執行長許麗香代表接受這份善的回饋。

28日下午，有另一群志工同時於町野公民館進行見舞金發放，中村女士代婆婆美智子來領見舞金。婆婆現在88歲一個人住在半毀的房子裡，水電不充足的狀況下一個人居住，本來想把婆婆接到金澤一起住，但婆婆還是喜歡這裡，覺得這邊是她從小生長的地方，人親土親還是想要回來這裡。

中村女士表示，領到這筆見舞金、而且是現金對她來講很有幫助，地震後婆婆想要領錢，但很多銀行手續不便，尤其是88歲老人家行動不方便，但是現在拿到的是現金、真的很高興。