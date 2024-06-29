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選舉海報驚見「三浦春馬」！　日無德候選人狂蹭死者流量挨轟

記者王佩翊／編譯

日本東京都知事選舉即將於7月7日登場，多達56人報名參選，而在最後階段所有候選人無不奮力宣傳拉票。然而如今卻傳出在選舉海報公告欄上出現已逝男星三浦春馬的照片，一旁的QR CODE更是與選舉無關，直接連結到付費網站，原來是有政黨利用三浦春馬大肆替贊助商宣傳，吸人眼球，隨即被各界人士痛批毫無道德。

以荒謬造勢行引發爭議的是「與大家一起創造黨」（簡稱NHK黨），其黨魁立花孝志早在先前就多次因為選舉海報涉及違法，遭警方警告，沒想到撤除後，又再度使用新的花招引起選民注意。

立花孝志先前在中野區公所前的公告欄上貼了24張有年輕女性照片的海報，照片上的24名女性全是不同人，且都未參加東京都知事選舉。這些海報上印有QR Code，掃描後會引導至跟選舉無關的付費社交網站。

隨後立花孝志又在澀谷區的海報刊登區張貼了24張「女性專用風俗店」的廣告海報，當時海報上不但有年輕男性的照片，還附上QR Code，掃描後會直接引導到女性風俗店牛郎的個人社交媒體帳號，最終被警方依違反風俗法警告。

如今他又利用已故男星三浦春馬的名氣，在海報上印上三浦的畫像，並寫上「世界充滿了三浦春馬」、「讓我們來享受選舉」等標語，一旁的QR Code則是會連結到無關的付費網站。

事實上，NHK黨此舉就是為了牟利，這是因為這些付費社交網站替NHK黨支付上百萬的選舉保證金，所以NHK黨便大鑽漏洞，利用選舉平台，提供對方廣告版位。

三浦生前的經紀公司Amuse法務部也發布聲明要求下架海報，並嚴正批評NHK黨的行為傷害三浦春馬的家人。

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