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台南市陳氏宗親會第17屆理事長順利連任　陳衫潤：敦睦族親、崇宗敬祖

▲台南市陳氏宗親會29日召開第17屆第一次會員大會暨祭祖活動，同時舉行理、監事改選，由陳衫潤連任第17屆理事長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市陳氏宗親會29日召開第17屆第一次會員大會暨祭祖活動，同時舉行理、監事改選，由陳衫潤連任第17屆理事長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市陳氏宗親會29日召開第17屆第一次會員大會暨祭祖活動，同時舉行理、監事改選，陳衫潤連任第17屆理事長，他表示感謝宗親們的相挺，在任期內將連袂所有理監事戮力發展會務、弘揚祖德、關懷社會，讓台南市陳氏宗親會更蓬勃茁壯。

▲台南市陳氏宗親會29日召開第17屆第一次會員大會暨祭祖活動，同時舉行理、監事改選，由陳衫潤連任第17屆理事長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳衫潤表示，自承接宗親會以來，深覺這個大家庭相當團結，向心力及凝聚力十足，而遠赴馬來西亞吉隆坡參訪陳氏書院、參加泰國陳氏宗親會60周年慶典及大陸多省的陳氏宗親會等，「透過世界各地的交流，讓我更清楚，我們的血脈是緊緊相扣，可謂如家人般；希冀這樣的血脈及宏旨能永續傳承。

陳衫潤鼓勵更多年輕世代加入台南市陳氏宗親會這個大家庭，讓宗親會代代相傳，期許陳氏宗親會發揮更強大的影響力，將所有陳氏子孫凝聚團結起來，薪火相傳、生生不息。

▲台南市陳氏宗親會29日召開第17屆第一次會員大會暨祭祖活動，同時舉行理、監事改選，由陳衫潤連任第17屆理事長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳衫潤於會中預告，2025年欣逢台南市陳氏宗親會成立50周年，將回到50年前的創會地，亦即台南市定古蹟「陳德聚堂」舉辦祭祖儀式；陳衫潤強調，50周年象徵的是歷史的見證與洗鍊，他說：「歷經50年的歲月洗禮，是多麼的不容易，這也是歷屆理事長的領導及全體宗親的團結努力，才讓我們有機會聚於具有360年歷史的陳姓大宗祠，一起見證半世紀的光榮與喜悅，我心懷滿滿的感恩與敬佩，屆時歡迎宗親們共同蒞臨，見證歷史性的一刻」。

▲台南市陳氏宗親會29日召開第17屆第一次會員大會暨祭祖活動，同時舉行理、監事改選，由陳衫潤連任第17屆理事長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每年陳氏宗親會舉辦會員大會，均恭請開漳聖王、陳永華老祖、忠順聖王及1300多年的忠順聖王神主到場駐駕觀禮，共同見證陳氏子孫們代代相傳之情誼，台南市政府民政局長姜淋煌、台南市政府教育局副局長王崑源、台南市政府社會局專門委員陳宜君、立法委員陳亭妃、台南市議員陳怡珍、陳昆和等受邀觀禮，世界陳氏宗親會、台北陳德星堂、台南陳德聚堂及全台各地陳氏宗親會皆出席這場盛會。

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