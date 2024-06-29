防災知識推廣基地！花蓮防災教育館啓用 　館內4大主題互動體驗

▲▼花蓮防災教育館舉辦開館前的參觀體驗活動，開放鄉親於官方網站預約參訪。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮防災教育館28日舉辦開館前的參觀體驗活動，並開放鄉親於官方網站預約參訪，花蓮縣長徐榛蔚與鄉親一同參觀體驗活動，歡迎大家前來體驗，透過互動體驗，才能知道在災害發生時應變，建立防災意識、降低災害損傷。

花蓮縣位於台灣東部，地形南北狹長、幅員遼闊，面臨太平洋，背靠中央山脈，縣内河流交錯、村莊遍布，又位處菲律賓海及歐亞大陸板塊交界處，使得地震頻繁，例如今年發生的0403地震都造成花蓮的衝擊與傷害，且近年來生活環境變遷、氣候異常，導致花蓮容易成為災害的首要衝擊，迫有強化花蓮縣防災韌性與自主救災能量之必要性。

▲▼花蓮防災教育館館內分為四大主題，讓民眾了解各項災害要如何整備及減災。

徐榛蔚表示，好的防災、救災管理十分重要，不但要建立民眾的防災意識，也要提升花蓮縣的救災能量。花蓮縣政府自傅崐萁委員擔任縣長時就積極籌劃、建設，而現在便延續委員當時的理念繼續完成過程中有國際台灣獅子會議長邱文彬、總監林新治及無數民間熱心人士挹注資源才能讓花蓮縣防救災教育訓練中心順利落成。

花蓮防災教育館作為花蓮縣防災知識推廣之基地，館內分為四大主題分別為「戶外活動」、「天然災害」、「居家防災」及「緊急救護」，因應花蓮特殊地理環境，從認識山水域與緊急應變措施及出入公共場所注意事項，讓民眾了解從事戶外活動應具備的知識，進而具備一定的安全認知；從颱風、地震、石流及海嘯等天然災害的預防及避難，讓民眾了解各項災害要如何整備及減災；以住宅安全帶出瓦斯、居家用火用電及一氧化碳的防範注意事項，最後透過消防員日常救災救護勤務，教導民眾各種居家救護知識，讓民眾增加自保能力，創造更多自救機會。

花蓮防災教育館利用新穎且有趣的互動體驗，能讓參訪的民眾與孩童完整了解災害成因、災害預防、災害搶救、災害避難及緊急救護等常識，用聲光吸引目光、用互動加深體驗。未來亦將持續辦理專案活動,展演各式防災宣導内容，如此活潑、多元，期待男女老幼、攜家帶眷能一同參與。

