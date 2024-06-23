南消新化分隊急救學習站　拉近民眾距離推廣正確急救知識

▲為推廣並教育民眾正確的急救技術，台南市消防局第四大隊新化分隊於6月份試辦急救學習站活動，民眾可學習CPR+AED、哈姆立克急救法、簡易包紮等實用急救課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



為推廣並教育民眾正確的急救技術，台南市消防局第四大隊新化分隊於6月份試辦急救學習站活動，民眾可致電新化分隊在每週六上午10時到11時申請學習民眾版CPR+AED、哈姆立克急救法、簡易包紮等實用急救課程，採小班制教學，每梯次以3至10人為限。

本週六上午計有8位來自台南市不同地區的民眾，相約來新化分隊學習救護知識，順遊新化老街、街役場等知名景點。民眾表示以往消防隊到社區學校都以團體為對象，本次活動開放3人以上即可成行，可利用假日外出旅遊，正好以消防隊為第一站，與家人一同學習急救知識，讓旅遊內容更為充實豐富。除救護技能教學，警消人員也與民眾分享急救經驗，以實際案例宣導民眾119救護車「就近適當」送醫原則，危急個案勿堅持前往指定醫院，以避免病情惡化，可待病情穩定後再進行轉診至大醫院或個人習慣之醫療院所。

消防局第四大隊大隊長蔡國保表示，本次活動由民眾主動向消防分隊申請，除參與意願高，同時在分隊教學也可近距離看到分隊平時勤務辛勞，增加民眾對於警義消人員工作認同感，也希望急救技能教學帶給學習民眾收穫，在家人朋友需要時派上用場。

消防局長李明峯表示，救護是消防三大任務之一，除落實平時救護人員訓練外，期透過質精量少的小班制教學普及實用急救技能，能儘早啟動生命之鍊，挽救更多生命。也呼籲民眾善用119救護資源，輕症及門診就醫等傷病可自行就醫，將資源留給更需要的人。

市長黃偉哲也表示，隨著台灣進入高齡化社會，救護量也逐漸增高，希望藉由消防局急救教學站的推動，讓更多市民朋友有機會學習急救技術，打造台南市成為更安全的宜居城市。