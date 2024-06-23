花蓮暑假小小獸醫體驗！2梯次各5個組別　名額有限把握機會

▲花蓮縣政府暑期將辦理小小獸醫體驗活動，邀請民眾一同學習尊重生命。（圖／花蓮縣政府提供活動資料照片）

記者王兆麟 ／花蓮報導

迎向暑假，花蓮縣政府將於七月和八月，在花蓮縣狗貓躍動園區各辦理一場次小小獸醫體驗活動，讓民眾近距離瞭解獸醫師職場的工作，同時透過職涯探索活動瞭解獸醫師工作的多元性，也希望到躍動園區的民眾能多認識園區環境及有機會和動物互動。

縣長徐榛蔚表示，獸醫師的工作與民眾生活、健康、飲食都習習相關，舉如人畜疾病防控、動物疫病檢診、疫苗研究開發、屠肉安全檢查、動物醫療照護等。去年縣府第一次試辦，許多同學踴躍報名參加，家長也共同參與陪伴學習，大家都收獲良多，今年再度規劃於狗貓躍動園區辦理二個梯次，歡迎大家一起參與，共同學習尊重生命，深入瞭解動物的生命價值及意義。

農業處長陳淑雯說明，今年活動除本縣動植物防疫所外，特別邀請花蓮縣獸醫師公會、花蓮遠雄海洋公園、國立花蓮高農共同辦理。

現場主要分為五個體驗組別，包括「動物實驗診斷組」、「經濟動物檢體採樣組」、「動物醫院診療組」、「海洋動物組」及「寵物美容組」，每一個梯次限額五十名同學報名。現場可讓同學透過實作、觸摸等，深刻體驗獸醫師的部分工作內容。

陳淑雯補充，目前國中教育學校已有規劃職涯探索，透過此次活動協助讓同學們提早接觸認識社會職場概況，面對未來的職場選擇，能有多一份的認識及參考資訊，而參加活動的心得，更歡迎大家能多多交流與回饋。

花蓮縣動植物防疫所（動防所）長周黃得榮指出，今年活動安排內容實作、有趣，並會進行躍動園區的導覽與動保資訊交流。活動共辦理二個梯次（7 ／20及8 ／17各辦理一場次），為讓每位參與同學能有實際體驗機會，每梯次限額五十位，歡迎有興趣的同學（今年國中剛畢業或新升國中一年級）均可報名。

自6 ／23上午九時於花蓮縣動植物防疫所官網（https://acdc.hl.gov.tw/）開放點選線上報名，每人限定報名一個梯次，每梯次額滿為止，歡迎有興趣的「國中」同學（剛畢業或今年新升國中一年級均可報名）把握，以免向隅。

