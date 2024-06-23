　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮暑假小小獸醫體驗！2梯次各5個組別　名額有限把握機會

▲花蓮縣政府暑期將辦理小小獸醫體驗活動，邀請民眾一同學習尊重生命。（圖／花蓮縣政府提供活動資料照片）

▲花蓮縣政府暑期將辦理小小獸醫體驗活動，邀請民眾一同學習尊重生命。（圖／花蓮縣政府提供活動資料照片）

記者王兆麟 ／花蓮報導

迎向暑假，花蓮縣政府將於七月和八月，在花蓮縣狗貓躍動園區各辦理一場次小小獸醫體驗活動，讓民眾近距離瞭解獸醫師職場的工作，同時透過職涯探索活動瞭解獸醫師工作的多元性，也希望到躍動園區的民眾能多認識園區環境及有機會和動物互動。

縣長徐榛蔚表示，獸醫師的工作與民眾生活、健康、飲食都習習相關，舉如人畜疾病防控、動物疫病檢診、疫苗研究開發、屠肉安全檢查、動物醫療照護等。去年縣府第一次試辦，許多同學踴躍報名參加，家長也共同參與陪伴學習，大家都收獲良多，今年再度規劃於狗貓躍動園區辦理二個梯次，歡迎大家一起參與，共同學習尊重生命，深入瞭解動物的生命價值及意義。

農業處長陳淑雯說明，今年活動除本縣動植物防疫所外，特別邀請花蓮縣獸醫師公會、花蓮遠雄海洋公園、國立花蓮高農共同辦理。

現場主要分為五個體驗組別，包括「動物實驗診斷組」、「經濟動物檢體採樣組」、「動物醫院診療組」、「海洋動物組」及「寵物美容組」，每一個梯次限額五十名同學報名。現場可讓同學透過實作、觸摸等，深刻體驗獸醫師的部分工作內容。

陳淑雯補充，目前國中教育學校已有規劃職涯探索，透過此次活動協助讓同學們提早接觸認識社會職場概況，面對未來的職場選擇，能有多一份的認識及參考資訊，而參加活動的心得，更歡迎大家能多多交流與回饋。

花蓮縣動植物防疫所（動防所）長周黃得榮指出，今年活動安排內容實作、有趣，並會進行躍動園區的導覽與動保資訊交流。活動共辦理二個梯次（7 ／20及8 ／17各辦理一場次），為讓每位參與同學能有實際體驗機會，每梯次限額五十位，歡迎有興趣的同學（今年國中剛畢業或新升國中一年級）均可報名。

自6 ／23上午九時於花蓮縣動植物防疫所官網（https://acdc.hl.gov.tw/）開放點選線上報名，每人限定報名一個梯次，每梯次額滿為止，歡迎有興趣的「國中」同學（剛畢業或今年新升國中一年級均可報名）把握，以免向隅。
 

ET快訊
日本拉麵店「排隊1行為」　店員要求重排！台人愣住：真丟臉
快訊／日本福島外海4.9地震！　最大震度4級
韓男星爆性侵學生！下跪懺悔：誤會了抱歉　受害女崩潰錄影
南韓核電廠「2.3噸儲存水」不慎外洩！　流入大海緊急檢測
張學雷逝世！　曾是台灣職籃「高砲塔」先驅
樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」　沐妍：想回去跳啦啦
波音又出事！玻璃4萬英尺高空「多處破裂」急折返

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮暑假小小獸醫體驗！2梯次各5個組別　名額有限把握機會

日本友誼市暢遊2024台南國際芒果節　黃偉哲以芒果寶盒熱情迎賓

國際芒果節不缺席　南化消防至天后宮防災宣導

南消新化分隊急救學習站　拉近民眾距離推廣正確急救知識

桃園閩南文化論壇　李豐楙院士肯定推動土地公文化節成亮點

中油桃煉廠「重金屬污染超標7倍」！環保局開罰10萬　列控制場址

最美的風景！大華國小單車環島成功　父母一路陪騎

全台首創享綠電逛市集　黃偉哲盼讓民眾更加認識永續環保

海風夕陽沙灘伴歌王歌后演出　台南400農漁藝術地景藝術節安平登場

勞動部台南辦就博會　首日湧入大批民眾搶職缺

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

女拿橡皮擦問友如何稱呼　網聽擦布：第一次聽到！

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

柴犬掙脫牽繩硬闖馬路　害2車擦撞事後還肇逃！

馬來貘「抵台猝死」將解剖釐清　日網聞訊暴哭：登機前好好的

花蓮寵物店失火！傷亡不明　現場人員路旁急幫狗狗CPR

花蓮暑假小小獸醫體驗！2梯次各5個組別　名額有限把握機會

日本友誼市暢遊2024台南國際芒果節　黃偉哲以芒果寶盒熱情迎賓

國際芒果節不缺席　南化消防至天后宮防災宣導

南消新化分隊急救學習站　拉近民眾距離推廣正確急救知識

桃園閩南文化論壇　李豐楙院士肯定推動土地公文化節成亮點

中油桃煉廠「重金屬污染超標7倍」！環保局開罰10萬　列控制場址

最美的風景！大華國小單車環島成功　父母一路陪騎

全台首創享綠電逛市集　黃偉哲盼讓民眾更加認識永續環保

海風夕陽沙灘伴歌王歌后演出　台南400農漁藝術地景藝術節安平登場

勞動部台南辦就博會　首日湧入大批民眾搶職缺

17縣市「高溫警示」　雲林恐飆38度

3國軍艦成功「三檔靠泊」　行動範圍再擴大

暑假前最後一檔！台中旅展大清倉　飛日本「第2人減萬元」

世界最醜狗狗比賽獅子狗「狂野譚」奪冠　熬過犬瘟熱堅韌求生

「上帝顯靈」真的贏了近100萬　大主教被賭場列入黑名單

C羅強勢領軍　葡萄牙前進歐國盃16強

00940股東連5周縮水　十大台股ETF受益人變動出爐

北京取消旅遊景區預約　故宮、國家博物館除外

天氣好出門散步！嘉義婦遭「掉落木條」砸頭　滿臉鮮血送醫

藍想找白修選罷法！柯文哲：天下本無事　庸人自擾「搞什麼鬼？」

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

地方熱門新聞

桃園煉油廠污染超標　環保局開罰、列控制場址

視障歌手張振華現身虎尾　分享生命歷程

桃園閩南文化論壇　李豐楙肯定推動土地公文化

國土計畫法爭議　雲林府會：爭取延後實施

雲林縣府推動1799驛站計畫　台17特色地標成亮點

南消新化分隊急救學習站推廣正確急救知識

延緩腎功能惡化　醫師教你保養腎臟方法

大華國小單車環島　看見陪騎父母愛的鼓勵

南化消防至天后宮防災宣導

蘇花崇德路段崩坍搶通　用路人小心通行

日本友誼市暢遊台南國際芒果節芒果寶盒熱情迎賓

台中最大社宅揭幕盧秀燕：比豪宅好

全台首創享綠電逛市集

花蓮暑假小小獸醫體驗　2梯次有限額把握機會

更多熱門

相關新聞

快訊／基隆爆電動機車之亂！　謝國樑道歉了

快訊／基隆爆電動機車之亂！　謝國樑道歉了

基隆青年電動機車推出2.0方案後，民眾申請轉趨踴躍，但日前卻突然改成「限件」申請，引爆「基隆電動機車之亂」，民眾前1天就去區公所外排隊，只為拿到申請的名額。基隆市長謝國樑，今（21日）2度鞠躬道歉，直言很過意不去，坦言市府無法負擔這麼多人申請，預算也不夠。

花蓮重慶市場攤招大換新　連3天發購物券抵消費

花蓮重慶市場攤招大換新　連3天發購物券抵消費

女議員邀男性體驗分娩陣痛　驚嘆比踢到蛋蛋還痛

女議員邀男性體驗分娩陣痛　驚嘆比踢到蛋蛋還痛

台南市公部門暑期工讀招募甄試名單放榜

台南市公部門暑期工讀招募甄試名單放榜

台灣特斯拉改款Model 3開放試駕

台灣特斯拉改款Model 3開放試駕

關鍵字：

暑假分小小獸醫體驗梯次組別限額機會

讀者迴響

熱門新聞

病毒大亂鬥！　醫：急診塞爆

即／花蓮寵物店嚴重火警！傷亡不明

大韓航空「驟降2.1萬英尺」急返航　台旅客曝機艙內狀況

胰臟癌年輕患者變多　醫揭：沒症狀卻有「1跡象」小心

嫩妹吃掉15歲小男友挨告！他認「很舒服」

跑步機跌倒「摔出窗戶」　印尼女墜樓亡

男友養4比特犬　她遭圍攻「撕咬致死」

李多慧林襄遭前隊友出賣！「崩壞照」PO網瘋傳

愛犬寄養在阿嬤家！結果不回家了

餐酒館老闆喝茫拒測！1088萬麥拉倫當場拔牌

YTR眾量級Andy生日放閃家寧！　她甜讚：生命重要的人

快訊／中華男籃前總教練張學雷逝世　享壽61歲

《順風婦產科》美月要結婚了

樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」

西北雨恐到晚上　「下最多」地區曝

更多

最夯影音

更多

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面