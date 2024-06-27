星光音樂會富里璀璨登場！「竹SPA」免費體驗...還有免費接駁

▲「花蓮星光音樂會」結合音樂、天文和自然地景，深受民眾喜愛。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「花蓮星光音樂會—山之韻」將於本周六29日在富里鄉農會羅山展售中心草坪唯美登場，活動自下午5時由綠色療癒系活動「竹SPA」、星空手作及星光市集開啟序幕，現場星光市集也提供活動限定星空甜點美食及商品，6時30分開始由5組表演團體及歌手陸續為大家帶來動人浪漫的旋律，搭配專業講師導覽星空，一同感受花蓮縱谷星光的浪漫美好！

縣府觀光處表示，「花蓮星光音樂會」結合音樂、天文和自然地景，歷年皆深受民眾喜愛，今年擴大舉辦北中南三場，6月29日「山之韻」場次於富里鄉農會羅山展售中心草坪展開，8月10日「海之聲」則讓民眾躺臥七星潭海灘，在遼闊星幕下聆聽動人樂章，9月28日「森之音」於大農大富平地森林舉辦，讓遊客盡情沉浸於大自然的懷抱中。

▲花蓮富里鄉農會羅山展售中心草坪唯美登場。

首場「山之韻」場次特別安排了「竹SPA」免費體驗，於下午5時及5時50分各舉辦一場，每場40分鐘的完整體驗包括「竹拍棒」和「竹筋片」兩個階段，由講師帶領竹棒拍打身體，舒緩身心，另外也利用竹筋片踩在腳底或放在椅子上，運用身體的力量放鬆腿部肌肉，並由講師帶領做竹杖操，目前尚有少量名額，請上「流星花蓮」網站上報名。

星光市集將展售在地業者開發的各式星空商品，例如馬告星空巧克力、星空塔、銀河系列飲品、kira-kira星星項鍊、星空野餐墊及馬克杯等，以及在地小農展售在地美食和農特產品。旅行社及在地協會也推出星光音樂會專屬遊程、大農大富平地森林觀星及手作、七星潭野餐觀星等多種遊程。

▲「竹SPA」免費體驗，包括「竹拍棒」和「竹筋片」兩個階段，由講師帶領竹棒拍打身體，舒緩身心。

音樂表演於18時30分由5組表演嘉賓接力演出，分別為古箏與小提琴中西合璧的組合「弦外知音」、演奏耳熟能詳經典爵士樂曲的「曼波魚爵士樂團」、「太陽」的原唱創作者「邱振哲」、布農族樂團「MK樂團」涵蓋美聲、高亢且富有情感的排灣族歌手「邱軍」等不同表演曲風，滿足不同音樂喜好，讓喜歡音樂的朋友能一飽耳福。

▲星光市集將展售各式星空商品以及在地小農展售在地美食和農特產品。

另外縣府於玉里火車站及富里火車站提供免費接駁車往返活動會場的服務，此外民眾還可訂購星光音樂會一日遊旅遊專車、以及花蓮機加酒、再送星光音樂會旅遊專車的行程，活動資訊請上「流星花蓮」網站（https://www.meteor-hualien.tw/）。

參加本次活動並在花蓮住宿還可參加「永續遊花蓮獎勵方案」，可抽特斯拉model 3及天天抽機票，還可搭配觀光署花蓮自由行住宿每房最高1,000元補助。縣長徐榛蔚歡迎大家一同在美麗星空下欣賞樂曲，聆聽天文老師星空導覽，盡情享受滿天星辰的浪漫氛圍。