　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

星光音樂會富里璀璨登場！「竹SPA」免費體驗...還有免費接駁

▲「花蓮星光音樂會」結合音樂、天文和自然地景，深受民眾喜愛。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「花蓮星光音樂會」結合音樂、天文和自然地景，深受民眾喜愛。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「花蓮星光音樂會—山之韻」將於本周六29日在富里鄉農會羅山展售中心草坪唯美登場，活動自下午5時由綠色療癒系活動「竹SPA」、星空手作及星光市集開啟序幕，現場星光市集也提供活動限定星空甜點美食及商品，6時30分開始由5組表演團體及歌手陸續為大家帶來動人浪漫的旋律，搭配專業講師導覽星空，一同感受花蓮縱谷星光的浪漫美好！

縣府觀光處表示，「花蓮星光音樂會」結合音樂、天文和自然地景，歷年皆深受民眾喜愛，今年擴大舉辦北中南三場，6月29日「山之韻」場次於富里鄉農會羅山展售中心草坪展開，8月10日「海之聲」則讓民眾躺臥七星潭海灘，在遼闊星幕下聆聽動人樂章，9月28日「森之音」於大農大富平地森林舉辦，讓遊客盡情沉浸於大自然的懷抱中。

▲「花蓮星光音樂會」結合音樂、天文和自然地景，深受民眾喜愛。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮富里鄉農會羅山展售中心草坪唯美登場。

首場「山之韻」場次特別安排了「竹SPA」免費體驗，於下午5時及5時50分各舉辦一場，每場40分鐘的完整體驗包括「竹拍棒」和「竹筋片」兩個階段，由講師帶領竹棒拍打身體，舒緩身心，另外也利用竹筋片踩在腳底或放在椅子上，運用身體的力量放鬆腿部肌肉，並由講師帶領做竹杖操，目前尚有少量名額，請上「流星花蓮」網站上報名。

星光市集將展售在地業者開發的各式星空商品，例如馬告星空巧克力、星空塔、銀河系列飲品、kira-kira星星項鍊、星空野餐墊及馬克杯等，以及在地小農展售在地美食和農特產品。旅行社及在地協會也推出星光音樂會專屬遊程、大農大富平地森林觀星及手作、七星潭野餐觀星等多種遊程。

▲「花蓮星光音樂會」結合音樂、天文和自然地景，深受民眾喜愛。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「竹SPA」免費體驗，包括「竹拍棒」和「竹筋片」兩個階段，由講師帶領竹棒拍打身體，舒緩身心。

音樂表演於18時30分由5組表演嘉賓接力演出，分別為古箏與小提琴中西合璧的組合「弦外知音」、演奏耳熟能詳經典爵士樂曲的「曼波魚爵士樂團」、「太陽」的原唱創作者「邱振哲」、布農族樂團「MK樂團」涵蓋美聲、高亢且富有情感的排灣族歌手「邱軍」等不同表演曲風，滿足不同音樂喜好，讓喜歡音樂的朋友能一飽耳福。

▲「花蓮星光音樂會」結合音樂、天文和自然地景，深受民眾喜愛。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

星光市集將展售各式星空商品以及在地小農展售在地美食和農特產品。

另外縣府於玉里火車站及富里火車站提供免費接駁車往返活動會場的服務，此外民眾還可訂購星光音樂會一日遊旅遊專車、以及花蓮機加酒、再送星光音樂會旅遊專車的行程，活動資訊請上「流星花蓮」網站（https://www.meteor-hualien.tw/）。

參加本次活動並在花蓮住宿還可參加「永續遊花蓮獎勵方案」，可抽特斯拉model 3及天天抽機票，還可搭配觀光署花蓮自由行住宿每房最高1,000元補助。縣長徐榛蔚歡迎大家一同在美麗星空下欣賞樂曲，聆聽天文老師星空導覽，盡情享受滿天星辰的浪漫氛圍。

ET快訊
大家都簽同意書！鄰居曾勸2F「人家要生活」　遭回：那是我權利
快訊／6縣市大雨特報「下到晚上」　雷雨彈炸2地
父女檔深夜「台中走回南投」惹同情　女童阿嬤曝真相
救回5狗9貓！內湖愛爸陳屍寵物店　17歲女兒：店休一周再振作
快訊／挺2樓屋主　施工方道歉了：發生憾事非常自責
快訊／高雄3教師「脫光光」合照比基尼妹！　校方發聲了
獨／寵物店2F屋主發聲了！　拒簽原因曝光
快訊／26歲女陳屍板橋高檔飯店！
赴陸旅遊調至「橙色燈」！　旅行社怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中拋磚引玉「研討會+參訪」移花蓮辦理　行動相挺助振興

偏鄉醫療新模式！雲林縣智慧繁星E療建構專科遠距會診

向台語音樂五大天王致敬！　《流浪之歌》台南400流行音樂展演28日登場

星光音樂會富里璀璨登場！「竹SPA」免費體驗...還有免費接駁

虎科大推動「2024USR共同培力系列活動」　500師生參與交流

嘉義福容voco酒店正式開幕　蔡英文、蘇貞昌出席剪綵

FUN暑假戲水樂　竹市府前廣場噴水設施6月29日開放

2024客家小炒全國爭霸賽北區初賽　7月1日截止報名

0918地震橋面凹陷！　羅山村景平3號橋重建完工「雙向通車」

工藝中心70周年「工藝遶境」全臺巡遊啟動　首站南投展至8／4

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

小S氣動力火車：都不請我當嘉賓！　無緣金智媛簽名「回去要喝一杯」

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

台中拋磚引玉「研討會+參訪」移花蓮辦理　行動相挺助振興

偏鄉醫療新模式！雲林縣智慧繁星E療建構專科遠距會診

向台語音樂五大天王致敬！　《流浪之歌》台南400流行音樂展演28日登場

星光音樂會富里璀璨登場！「竹SPA」免費體驗...還有免費接駁

虎科大推動「2024USR共同培力系列活動」　500師生參與交流

嘉義福容voco酒店正式開幕　蔡英文、蘇貞昌出席剪綵

FUN暑假戲水樂　竹市府前廣場噴水設施6月29日開放

2024客家小炒全國爭霸賽北區初賽　7月1日截止報名

0918地震橋面凹陷！　羅山村景平3號橋重建完工「雙向通車」

工藝中心70周年「工藝遶境」全臺巡遊啟動　首站南投展至8／4

飛機突然出現在道路上　女「貨車被撞成廢鐵」驚嚇：我還活著

第一次坐捷運去北車！沐妍轉搭台鐵…抬頭看車廂「PO落淚圖」：我超白痴

台中拋磚引玉「研討會+參訪」移花蓮辦理　行動相挺助振興

內湖愛爸陳屍寵物店　附近民眾獻花鞠躬致意

大家都簽同意書！鄰曾勸2F住戶「人家要生活」…遭回：那是我權利

快訊／6縣市大雨特報「下到晚上」　雷雨彈炸2地

「高鐵科技之心」最優申請人簽約　國揚侯西峰曝未來規劃

小優被爆玩很開！遭男藝人調侃「直升機」　她傻眼點名2女星背後亂傳

翁馨儀遊日本被斷水！　飯店洗手台超窄「尪險卡住」畫面曝光

穩賺不賠就是騙！屏東潮州警聯手行員阻詐　保婦8萬辛苦錢

孟加拉男淺池表演跳水　重創脖子頸部骨折喪命

地方熱門新聞

餐飲集團嘉義設食材中心　再開全台最大門市

苗栗露營區氾濫！業者霸占水塔惹怒在地人

花蓮分署法拍有好康　84萬當溫泉套房主人

裝設冷氣室外機　未符合職安規定要罰3至30萬元

女大生到壽司店將守宮放盤上　衛生局回應

火鍋店意外拉抬住房率　轉型吃到飽嘉義首見

關帝港開基武廟捐贈台南市消防局防護裝備

台中南屯市場整頓3個月　路霸攤商怕吞罰單不擺了

黃昏市場小吃攤瓦斯軟管脫落引起火災

2024岸內製片所揭曉20組新星名單

南投新住民生活適應輔導　壓軸班次埔里鎮登場

嘉義福容voco酒店正式開幕　蔡英文、蘇貞昌剪綵

2024桃園蓮花季6/29開幕　送限量紀念品+農遊券

快訊／台中死亡車禍　1人壓車底不治

更多熱門

相關新聞

LINE「6款免費貼圖」可愛下載！法鬥皮古、嘎嘎貓

LINE「6款免費貼圖」可愛下載！法鬥皮古、嘎嘎貓

免費貼圖來了！LINE最近有6款超萌主題貼圖，包括DIOR期間限定貼圖、嘎嘎貓、熊大農場×日常的鵝言鵝語、犬派生活、 肥嫩水獺，只要一鍵就可輕鬆下載。此外，深受許多人喜愛的「法鬥皮古」，更推出購買限定貼圖就送「嘻嘻哈哈36彈專屬特典」的活動，且為永久使用！

花蓮職業試探暑假育樂營開跑　免費百餘名額

花蓮職業試探暑假育樂營開跑　免費百餘名額

打1劑擋10年　花蓮開放免費接種帶狀皰疹疫苗

打1劑擋10年　花蓮開放免費接種帶狀皰疹疫苗

花蓮暑假小小獸醫體驗　2梯次有限額把握機會

花蓮暑假小小獸醫體驗　2梯次有限額把握機會

LINE「6款免費貼圖爆載」！小小兵、醜白兔

LINE「6款免費貼圖爆載」！小小兵、醜白兔

關鍵字：

星光音樂會富里竹SPA免費體驗免費接駁

讀者迴響

熱門新聞

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

老闆陳屍寵物店！2F屋主5點回應　怒控：顛倒是非

台中父帶8歲女兒走7hrs回南投　原因太心酸

守宮放醬料盤損傷譽　壽司郎仍會提告

8項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

巨大觀音像吊掛出包「當場斷頭」！工作人員：賠死了

導師一句「你沒用」　中捷砍人男黑化成魔鬼

寵物店老闆女兒悲慟「絕不向2樓妥協」！

即／台中回收場怪手斗勺撞破腦袋　闆娘當場慘死

「4組保健食品」要一起吃！　營養師認證：效果更好

快訊／41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」了

孫安佐爆登成人平台直播！

中共35戰機北中南東「全面圍台」　航跡圖畫滿紅框！剩東北有空隙

他深夜送餐遇搶劫　掏刀砍退2歹徒

最會「溺愛孩子」星座Top 3

更多

最夯影音

更多

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面