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國際芒果節不缺席　南化消防至天后宮防災宣導

▲今年的台南國際芒果節周周有活動，因此假日芒果節吸引眾多人潮，23日南化消防分隊不落人後，也至南化天后宮芒果節活動進行防火宣導，傳遞防災知識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲今年的台南國際芒果節周周有活動，因此假日芒果節吸引眾多人潮，23日南化消防分隊不落人後，也至南化天后宮芒果節活動進行防火宣導，傳遞防災知識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南芒果品質有口皆碑，每年6-7月為芒果盛產季節，市府舉辦「台南國際芒果節」每年都吸引眾多國內外買家到台南賞味，尤其是玉井、南化等地為產量最多地區；今年的台南國際芒果節周周有活動，因此假日芒果節吸引眾多人潮，23日南化消防分隊也至南化天后宮芒果節活動進行防火宣導，傳遞防災知識。

▲今年的台南國際芒果節周周有活動，因此假日芒果節吸引眾多人潮，23日南化消防分隊不落人後，也至南化天后宮芒果節活動進行防火宣導，傳遞防災知識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為使民眾加深消防防災觀念於芒果節品嘗芒果之餘進行宣導，南化消防分隊特別針對『消防防災E點通APP』、『爐火烹調安全』、『防範電器火災安全』、『火場避難原則』及其他如滅火器使用、公共場所消防安全診斷、長者居家消防安全診斷、連動型住宅用火災警報器暨義消招募等主題進行防火防災宣導，加強大家的防災意識並運用APP提高報案準確度。

▲今年的台南國際芒果節周周有活動，因此假日芒果節吸引眾多人潮，23日南化消防分隊不落人後，也至南化天后宮芒果節活動進行防火宣導，傳遞防災知識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南的芒果頗負盛名，每年都吸引相當多的遊客到產地大快朵頤，提醒大家在品嘗美食的同時，更要注意消防防災急救觀念，若飲食不慎噎到可運用哈姆立克法協助將噎住的食物吐出，以確保生命財產安全。

▲今年的台南國際芒果節周周有活動，因此假日芒果節吸引眾多人潮，23日南化消防分隊不落人後，也至南化天后宮芒果節活動進行防火宣導，傳遞防災知識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，秉持著市長黃偉哲的安全大台南理念，南化消防分隊能夠在這次的活動中進行宣導，更可以發揮一傳十、十傳百的效果。在此呼籲大家，住宅火災以爐火烹調不慎及電器火災最常見，因此加強住宅防火安全-爐火烹調安全防範煮食不慎，烹調時強調人離火熄，以及常見易造成火災用電習慣，居家電器診斷延長線老化更換等提昇住宅防火安全相當重要。

▲今年的台南國際芒果節周周有活動，因此假日芒果節吸引眾多人潮，23日南化消防分隊不落人後，也至南化天后宮芒果節活動進行防火宣導，傳遞防災知識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第二大隊王騰毅大隊長表示，透過「台南國際芒果節」進行防火宣導活動，在烹調時需注意炊事不慎，以及老化線路電器更換，滅火器操作使用，避難逃生原則要領，來加深社會大眾的防災觀念。

▲今年的台南國際芒果節周周有活動，因此假日芒果節吸引眾多人潮，23日南化消防分隊不落人後，也至南化天后宮芒果節活動進行防火宣導，傳遞防災知識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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