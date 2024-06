賴清德派童子賢扮黑臉？　王鴻薇：民進黨內部「非核政策」正在分裂

變裝皇后妮妃雅(Nymphia Wind)日前發起「Flew from Taiwan, just say hello!」活動,號召民眾拍攝影片,做為文化奧運演出素材。總統賴清德不僅響應此活動,還特別找來插畫家「拍謝少女」繪製插畫致贈妮妃雅與瘋家皇后;賴說,謝謝他們展現來自台灣的多元價值與文化,讓世界看見來自台灣的彩虹,讓彩虹到達更遠的地方。