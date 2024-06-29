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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德派童子賢扮黑臉？　王鴻薇：民進黨內部「非核政策」正在分裂

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

和碩董事長童子賢受總統賴清德邀請擔任「總統府氣候變遷委員會」的副召集人，然而，童子賢近日坦露出不少擁核發言，也成為眾人關注的焦點。對此，國民黨立委王鴻薇今（29日）質疑，童子賢是不是在幫賴清德扮黑臉？她還進一步指出，面對「非核家園」的能源政策，民進黨內部正在分裂。

王鴻薇提到，和碩董事長童子賢日前受邀出席論壇，再度大談能源議題，內容包括說：台灣減碳的悲觀因素，就是只重視政治攻防，而無視台灣就是排碳大戶，是地球暖化幫兇。

此外，王鴻薇指出，童子賢還說：台灣應該把握技術和領先優勢，將核能作為基載電力，以及，賴清德找他擔任氣候變遷委員會副召集人，允許他談核電「一定是認為有很多東西要做全盤的思考」。

雖說，對於童子賢的言論，總統府隨即表示，並未授意童子賢談核能，但，王鴻薇認為，總統府卻不否認也沒反對童子賢的發言，顯然民進黨政府內部正在分裂。她並質疑，賴清德的能源政策是不是在唱雙簧？童子賢是不是在幫賴清德扮黑臉？

王鴻薇分析，民進黨內的反核基本教義派，拿著神主牌讓我國能源政策進退兩難，賴清德只能默默吞忍請人放話，正如童子賢說的，國家能源政策被政治攻防影響，無法回歸正軌，受苦受難的還是人民。

王鴻薇直指，「近期高溫難耐，全台各地跳電、斷電不斷，即使台電再多的不缺電騙局，都無法掩飾人民沒有電用的事實，更不用說根據經濟部評估，若將AI發展需求納入，能源署初步推估平均每年用電成長拉高至3%」。

最後，王鴻薇還感慨，台灣真的撐得住嗎？民進黨反核的信仰誤國，賴清德卻如此沒有擔當，到現在還在玩黑白臉放話，也讓人對台灣能源政策的堪憂，更是讓國人無奈。

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