花蓮遇強震苗栗縣府送暖　 7月旅遊團赴花蓮「每人最高補助1千元」

▲0403地震重創花蓮，苗栗縣政府推出獎勵團體赴花蓮旅遊補助方案，協助花蓮重建。（圖／記者楊永盛攝）

記者楊永盛／苗栗報導

「0403花蓮強震」重創花蓮民生經濟和觀光產業，苗栗縣政府為發揮友愛精神，訂定獎勵苗栗團體赴花蓮旅遊補助計劃，7月起縣內20人以上團體到花蓮，每人住宿補助最高1000元，促進花蓮、苗栗縣市社團交流，也能協助花蓮觀光產業復興。

強震重創花蓮後，苗栗縣長鍾東錦5月28日在縣務會議裁示，要求主計處、財政處、文化觀光局、社會處及民政處共同研擬「獎勵苗栗團體遊花蓮補助計畫」，鼓勵勞工團體、農漁會、宮廟、社區發展協會和社團等，舉辦年度考察或自強活動時，能踴躍至花蓮業務交流，達到促進花蓮觀光旅遊產業發展。

▲0403地震重創花蓮，苗栗縣長鍾東錦（右）推出獎勵團體赴花蓮旅遊補助方案，協助花蓮重建。（圖／苗栗縣政府提供）

鍾東錦表示，苗栗與花蓮在許多方面有著密切的關聯，花蓮吉安等鄉鎮移居許多苗栗縣民，花蓮當地宮廟與苗栗縣公館鄉五穀宮、通霄鎮白沙屯拱天宮等宮廟，都有著香火相連，希望藉由團體旅遊達到增加旅遊人數、提升住宿需求、促進旅行業及交通發展，推動整個花蓮地區的經濟發展。

文化觀光局長林彥甫表示，這項計畫補助對象以縣內立案的人民團體為主，每團至少20人以上至花蓮縣交流參訪，行程需安排花蓮縣2個景點，兩天一夜以上行程必須全團全程安排住宿花蓮合法旅宿業，並使用合法交通工具，原則每人每晚補助500元、上限為住宿兩晚補助每人1000元。

▲0403地震重創花蓮，苗栗縣政府推出獎勵團體赴花蓮旅遊補助方案，協助花蓮重建。（圖／苗栗縣政府提供）

縣府說，團體旅遊花蓮的補助計畫，從今年7月1日至11月15日止，補助方式採事前報備、事後核銷，人民團體出團前需事先向管轄機關報備，社會處負責社團、社區協會；農業處負責農漁會；民政處為宗教寺廟團體；勞青處包括勞工團體；文觀局為觀光、文化及客家團體，補助計畫直到經費用完為止；以加速帶動花蓮觀光產業復甦，落實災後振興。

詳細活動參與訊息請至苗栗縣政府全球資訊網-中文網：https://www.miaoli.gov.tw/

、苗栗縣政府文化觀光局官方網站：https://www.mlc.gov.tw/、苗栗文化觀光旅遊網：https://miaolitravel.net/查詢。