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苗栗也招手！水電充足交通完善...鍾東錦力邀Nvidia設第二研發中心

▲▼ 苗栗縣自豪擁豐沛水電和土地資源，力爭耀達設置第二座AI研發中心。（圖／苗栗縣政府提供）

▲苗栗縣自豪擁豐沛水電和土地資源，力爭耀達設置第二座AI研發中心。（圖／苗栗縣政府提供，下同）

記者楊永盛∕苗栗報導

輝達執行長黃仁勳在台灣刮起AI產業旋風，黃6月3日宣佈正在台灣覓地籌設第二座AI研發中心，引發各縣市政府紛紛表態爭取。苗栗縣長鍾東錦今（5）日表示，苗栗縣擁有5座水庫、高鐵特區2萬坪的產創園區、全台最大火力發電廠等優異條件，自豪「全台最好吃的客家小吃在苗栗」，希望爭取Nvidia看中苗栗，讓苗栗蛻變成為科技大縣。

輝達公司2022年在台北內湖設置首座亞洲的AI研發中心，也在高雄設置超級電腦「TAIpei 1」算力中心，黃仁勳6月3日參加台北國際電腦展（COMPUTEX）宣佈，耀達正在台灣尋找更大的場地，希望興建總部、第二座研發中心，屆時將雇用1,000名工程師。消息一出，六都、新竹和苗栗等縣市紛表態爭取。

苗栗縣長鍾東錦說，苗栗擁有全台最大的通霄火力發電廠，鯉魚潭等5座豐沛蓄水量的水庫，確保ＡＩ設計中心絕不斷水電，沿海的綠能風電更是另一道後盾。他強調，苗栗高鐵站約35分鐘即可抵達台北，約15分鐘可抵達台中，實現一日經濟圈目標，特定區內有二處產業專用區土地，共計7.29公頃，建蔽率60%，容積率350%，僅需提出開發計畫書獲審議通過後，即可立即開發設置AI研發中心。

▲▼ 苗栗縣自豪擁豐沛水電和土地資源，力爭耀達設置第二座AI研發中心。（圖／苗栗縣政府提供）

▲▼ 苗栗縣自豪擁豐沛水電和土地資源，力爭耀達設置第二座AI研發中心。（圖／苗栗縣政府提供）

鍾東錦表示，苗栗縣位西部科技發展廊帶的居中優勢地理位置，北有新竹科學園區，縣內有竹科竹南及銅鑼基地，南有中部科學園區，更有完整的9宮格路網（國道1、3號、台1線、台3線以及台61線西濱快速道路），除了高鐵產專區，另有配合「桃竹苗大矽谷推動方案」的預備基地，一定能滿足輝達的AI研發總部設置土地需求。鍾東錦說，為了滿足千名工程師的需求，屆時考慮設置一個具有現代化、在地化的客家夜市市集。

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