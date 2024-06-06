才批傅崐萁花東三法「害死花蓮」　鍾東錦又酸：我喜歡說老實話

▲苗栗縣長鍾東錦。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

苗栗縣長鍾東錦昨日在議會答詢時表示，國民黨團總召傅崐萁提案的花東3法案未必有利花蓮觀光，「這是假議題」，立法院長韓國瑜在選前到苗栗時，自己也曾向韓直言，「這做了花蓮會被害死」。鍾東錦今（6日）出席活動時更直言「我比較喜歡說老實話」。

鍾東錦說，苗栗縣警察局遷建的金額原先核定是14億1千萬，現在要改成16億9千萬，不到三億就跟中央往返了將近7、8個月都無法核定，前內政部長林右昌在卸任前打電話給他說部會已經通過了，但目前得知的消息卻好像又回到了警政署，光2億多就搞了那麼久。

鍾東錦認為，所以這個數字跟花東三法所需的數字比起來會是比較辛苦困難，且如果按經濟效益來說，「我比較喜歡說老實話」，他也沒分顏色跟黨派，只是個人的感覺，當然傅崐萁是厲害的政治明星，或許還有更好的想法也不一定。

傅崐萁稍早親自出面解釋，關於花東交通案，先前已不斷強調就是BOT案，開了多少次記者會，發了多少次新聞稿，不斷表達這就是BOT案、政府零出資，由國內廠商或國外廠商來做，因這是成熟模式，台灣高鐵即政府零出資的BOT案。

傅崐萁表示，花蓮人只有32萬人，但進出花蓮的人每年有1200萬到1400萬人次，花東交通三案是給國人使用的便捷交通建設。關於鍾東錦說法，他回應，台灣是多元社會，可以表達看法，但事實只有一個，苗栗縣歷屆縣長包括前縣長徐耀昌、劉政鴻及苗栗立委不斷爭取高鐵設站苗栗，通車後，苗栗是欣欣向榮還是全面衰敗，大家很清楚。