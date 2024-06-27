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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安嘆藍版《財劃法》新竹市分配少　朱立倫：分配比例可協調

▲國民黨主席朱立倫出席苗栗場爭取民意支持。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫今在苗栗進行國會改革案宣講。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨新竹市長高虹安就《財政收支劃分法》之分配不公一事，今（27日）特地北上立法院，與民眾黨團、國民黨團討論交流。國民黨主席朱立倫對此回應，《財劃法》25年沒有修法，一定要修，至於如何分配，可以調整跟協調，一定會經過黨團協商才定案。

新竹市一年上繳國稅近2900億元，但配合的統籌分配款只有100億元，配回率僅3.5%，為全國最低。高虹安今日一早率市府、議會團隊「回娘家」，赴立法院先後拜會民眾黨團、國民黨團，針對財劃法修法進行討論交流。高虹安表示，新竹市民每年上繳近2900億國稅，但統籌分配款僅分到100億，沒有得到相對應的貢獻分配額，「我越算越傷心」，並當面向國民黨團總召傅崐萁反映，國民黨修法草案沒有考慮稅收貢獻， 且納入人均所得額負指標，所得越高卻受到懲罰，這對新竹市相對不公。

對此，朱立倫於今天上午在苗栗受訪表示，《財劃法》已經25年沒有修法，造成地方各縣市嚴重損失，所以一定要修法，這是大家的共識，要修的部分，是希望中央還給地方該有的財政權益。

朱立倫說，中央必須讓出來一部分給地方，至於地方分配的方式，本來就是可以調整跟協商，最後會經過各委員會、財委會以及黨團協商，才會真正定案。

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